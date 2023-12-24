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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 28 гру, 2023 13:10
flysoulfly написав:
Proofy написав: kuzmich написав:
норм, по -15..-25 коп в день, кто в гривнедепо по 18% вкладывался и овгз кусают мониторы, чтоб хотя бы урвать депо до уровня убыточности
Успех персонаж на соседней ветке вел речь раньше о стовбчыках ... поседел наверное
не исключено,
но на публику они еслишо - то сразу достают из широких штанин кривую доходности гривнеинструментов но обязательно с хитрого момента
, например, с последних чисел февраля 2015
Хлопаки, а може ви б пішли замінили мене хоч на 1рік?
Може б тоді знали, що таке цінність життя?
Може тоді б знали, що рахування копійок з каруселей і т.п. - це "ніпрощо", це типу "легка нежить"!
На рахунок моїх фінансів, то я ще влітку казав що в мене основні гривнедепо завершуються в жовтні/листопаді. Тобто - вже давно завершились.
Що я з ними зробив далі - цього разу спеціально не розписую на загал!(і так ніхто цього не цінить)
Але, все ж таки - одній людині я тут написав їй в приват - що, куди і скільки я порозкладав.
п.с.
А взагалі, годі вам рахувати копійки з каруселей і депо!
Ласкаво просимо вступати до лав ЗСУ!
Тут будете і одягнуті, і ситі, і ще й буде можливість заробити 120 000грн ЩОМІСЯЦЯ!Стати мільйонером всього лиш за 1 рік - тепер стало реально і легально!!!
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Додано: Чет 28 гру, 2023 13:17
Успіх.
Пишайтеся тим, що Ви в ЗСУ!
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Додано: Чет 28 гру, 2023 13:18
Успіх написав:
Тут будете і одягнуті, і ситі, і ще й буде можливість заробити 120 000грн ЩОМІСЯЦЯ!Стати мільйонером всього лиш за 1 рік - тепер стало реально і легально!!!
это просто рай какой-то
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Додано: Чет 28 гру, 2023 13:22
Успіх написав: flysoulfly написав:
Успех персонаж на соседней ветке вел речь раньше о стовбчыках ... поседел наверное
Хлопаки, а може ви б пішли замінили мене хоч на 1рік?
Може б тоді знали, що таке цінність життя?
Може тоді б знали, що рахування копійок з каруселей і т.п. - це "ніпрощо", це типу "легка нежить"!
На рахунок моїх фінансів, то я ще влітку казав що в мене основні гривнедепо завершуються в жовтні/листопаді. Тобто - вже давно завершились.
Що я з ними зробив далі - цього разу спеціально не розписую на загал!(і так ніхто цього не цінить)
Але, все ж таки - одній людині я тут написав їй в приват - що, куди і скільки я порозкладав.
п.с.
А взагалі, годі вам рахувати копійки з каруселей і депо!
Ласкаво просимо вступати до лав ЗСУ!
Тут будете і одягнуті, і ситі, і ще й буде можливість заробити 120 000грн ЩОМІСЯЦЯ!
Стати мільйонером всього лиш за 1 рік - тепер стало реально і легально!!![/quote] Щиро дякую вам за допис.
Здоров'я і успіхів вам, друже!
А після 60 зовсім не беруть до лав? Хоч куди-небудь.
Я тільки на початку сьомого десятку, 61 с половиною.
Востаннє редагувалось J1L4gq23S8ft5wD
в Чет 28 гру, 2023 13:31, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 28 гру, 2023 13:30
10/9/9 написав:
На черзі знов приват. Шо там як там? Буде 38,1228?
нельзя сдавать рубежи, пенсы по нему ориентируются, паника наберёт обороты
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Додано: Чет 28 гру, 2023 13:34
J1L4gq23S8ft5wD написав:
після 60 зовсім не беруть до лав?
было бы желание, думаю всем рады
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Додано: Чет 28 гру, 2023 13:39
Proofy написав: J1L4gq23S8ft5wD написав:
після 60 зовсім не беруть до лав?
было бы желание, думаю всем рады
Надо будет проверить после Нового года.
В этом и прошлом году не взяли никуда, это за себя говорю.
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Додано: Чет 28 гру, 2023 13:57
38.І679
Proofy написав: 10/9/9 написав:
На черзі знов приват. Шо там як там? Буде 38,І228?
нельзя сдавать рубежи, пенсы по нему ориентируются, паника наберёт обороты
вже.
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Додано: Чет 28 гру, 2023 14:23
10/9/9 написав:
38.І679
Proofy написав: 10/9/9 написав:
На черзі знов приват. Шо там як там? Буде 38,І228?
нельзя сдавать рубежи, пенсы по нему ориентируются, паника наберёт обороты
вже.
так 39 уже в обмене
Зы пока понял в привате в тумбе, курс вырос
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Додано: Чет 28 гру, 2023 14:25
не паникуйте с весны снова пойдём на 37. Если фин.помощь не порежут.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Чет 28 гру, 2023 14:26, всього редагувалось 1 раз.
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