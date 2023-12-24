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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 536537538539
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 14:26

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  vitaliiangel написав:с весны снова


звідки у бабусі молоді цицьки?
daap
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 14:36

  vitaliiangel написав:не паникуйте с весны снова пойдём на 37. Если фин.помощь не порежут.
может пойдем, а может и не пойдем, до весны все может поменяться
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 14:41

  daap написав:
  vitaliiangel написав:с весны снова


звідки у бабусі молоді цицьки?

в начале 2023 были сиськи по 41 к лету стали по 37. вас это не удивило, если сейчас удивляет?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 14:48

  vitaliiangel написав:
  daap написав:
  vitaliiangel написав:с весны снова


звідки у бабусі молоді цицьки?

в начале 2023 были сиськи по 41 к лету стали по 37. вас это не удивило, если сейчас удивляет?
не забывайте, что зелень лилась рекой, такого потока скорее уже не будет
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