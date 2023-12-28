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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 28 гру, 2023 14:23
10/9/9 написав:
38.І679
Proofy написав: 10/9/9 написав:
На черзі знов приват. Шо там як там? Буде 38,І228?
нельзя сдавать рубежи, пенсы по нему ориентируются, паника наберёт обороты
вже.
так 39 уже в обмене
Зы пока понял в привате в тумбе, курс вырос
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Proofy
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Додано: Чет 28 гру, 2023 14:25
не паникуйте с весны снова пойдём на 37. Если фин.помощь не порежут.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Чет 28 гру, 2023 14:26, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 28 гру, 2023 14:26
vitaliiangel написав:
с весны снова
звідки у бабусі молоді цицьки?
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daap
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Додано: Чет 28 гру, 2023 14:36
vitaliiangel написав:
не паникуйте с весны снова пойдём на 37. Если фин.помощь не порежут.
может пойдем, а может и не пойдем, до весны все может поменяться
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Proofy
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Додано: Чет 28 гру, 2023 14:41
daap написав: vitaliiangel написав:
с весны снова
звідки у бабусі молоді цицьки?
в начале 2023 были сиськи по 41 к лету стали по 37. вас это не удивило, если сейчас удивляет?
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Додано: Чет 28 гру, 2023 14:48
vitaliiangel написав: daap написав: vitaliiangel написав:
с весны снова
звідки у бабусі молоді цицьки?
в начале 2023 были сиськи по 41 к лету стали по 37. вас это не удивило, если сейчас удивляет?
не забывайте, что зелень лилась рекой, такого потока скорее уже не будет
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Додано: Чет 28 гру, 2023 15:04
пумба онлайн було 38,2, стало 38,4
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Додано: Чет 28 гру, 2023 15:35
КредиАгриколь було 37,99, стало 38,30
Ощад було 38,10 стало 38,25
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10/9/9
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