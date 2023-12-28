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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 537538539540>
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 14:23

  10/9/9 написав:
  Proofy написав:
  10/9/9 написав:На черзі знов приват. Шо там як там? Буде 38,І228?
нельзя сдавать рубежи, пенсы по нему ориентируются, паника наберёт обороты

38.І679 вже.
так 39 уже в обменке

Зы пока поплнял в привате в тумбе, курс вырос
Востаннє редагувалось Proofy в Чет 28 гру, 2023 16:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 14:25

не паникуйте с весны снова пойдём на 37. Если фин.помощь не порежут.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 28 гру, 2023 14:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 14:26

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  vitaliiangel написав:с весны снова


звідки у бабусі молоді цицьки?
daap
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 14:36

  vitaliiangel написав:не паникуйте с весны снова пойдём на 37. Если фин.помощь не порежут.
может пойдем, а может и не пойдем, до весны все может поменяться
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 14:41

  daap написав:
  vitaliiangel написав:с весны снова


звідки у бабусі молоді цицьки?

в начале 2023 были сиськи по 41 к лету стали по 37. вас это не удивило, если сейчас удивляет?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 14:48

  vitaliiangel написав:
  daap написав:
  vitaliiangel написав:с весны снова


звідки у бабусі молоді цицьки?

в начале 2023 были сиськи по 41 к лету стали по 37. вас это не удивило, если сейчас удивляет?
не забывайте, что зелень лилась рекой, такого потока скорее уже не будет
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пумба онлайн було 38,2, стало 38,4
10/9/9
 
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КредиАгриколь було 37,99, стало 38,30
Ощад було 38,10 стало 38,25
10/9/9
 
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сенс теж не відстає, соціальний онлайн долар по 38,4
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 09:37

Re: Клуб 200К - Теребеньки

Где то есть доллар до 200000к в месяц что б купить ниже 38? Только что б нормальный банк. Таблица не успевает обновлять к примеру Кристал пишет 37.60 а вчера на 16.0х было 38.10
sl2023x4
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