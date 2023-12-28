Соціального долару вже немає(
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 29 гру, 2023 10:17
Re: Клуб 200К - Теребеньки
Додано: П'ят 29 гру, 2023 10:44
Десь знов підняли:
Райф онлайн вчора 38,19 -> сьогодні 38,24
Приват 38,1679
Сенс 38,40
Ощад вчора 38,25 -> сьогодні 38,50
Укргаз вчора 38,20 -> сьогодні 38,50
Пумб 38,40
КредиАгриколь вчора 38,30-> сьогодні 38,60
А десь ще думають...
Онлайн, Карл!
Додано: П'ят 29 гру, 2023 11:37
Кому треба долар купуйте за готівку в обміннику. Курс за три дні скаче як скажений. Ризик повинен бути але краще купляти там де видача нормально. За три місяці будь-який банк може переглянути умови. Хочете стабільності - розміщуйте короткострокові депозити у гривні поки вагаєтесь купляти чи ні
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