RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 538539540541>
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 10:17

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  10/9/9 написав:соціальний онлайн долар по 38,4


Соціального долару вже немає(
Andrey2512
 
Повідомлень: 668
З нами з: 04.04.22
Подякував: 48 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 10:44

Десь знов підняли:
Райф онлайн вчора 38,19 -> сьогодні 38,24
Приват 38,1679
Сенс 38,40
Ощад вчора 38,25 -> сьогодні 38,50
Укргаз вчора 38,20 -> сьогодні 38,50
Пумб 38,40
КредиАгриколь вчора 38,30-> сьогодні 38,60
А десь ще думають...

Онлайн, Карл!
10/9/9
 
Повідомлень: 638
З нами з: 10.09.09
Подякував: 123 раз.
Подякували: 165 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 11:37

  10/9/9 написав:Десь знов підняли:
Райф онлайн вчора 38,19 -> сьогодні 38,24
Приват 38,1679
Сенс 38,40
Ощад вчора 38,25 -> сьогодні 38,50
Укргаз вчора 38,20 -> сьогодні 38,50
Пумб 38,40
КредиАгриколь вчора 38,30-> сьогодні 38,60
А десь ще думають...

Онлайн, Карл!

Кому треба долар купуйте за готівку в обміннику. Курс за три дні скаче як скажений. Ризик повинен бути але краще купляти там де видача нормально. За три місяці будь-який банк може переглянути умови. Хочете стабільності - розміщуйте короткострокові депозити у гривні поки вагаєтесь купляти чи ні
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15243
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 830 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 11:58

Re: Клуб 200К - Теребеньки

ого приват и моно чемпионы
nekefer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 809
З нами з: 24.10.14
Подякував: 53 раз.
Подякували: 104 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 12:35

  sl2023x4 написав:Где то есть доллар до 200000к в месяц что б купить ниже 38? Только что б нормальный банк. Таблица не успевает обновлять к примеру Кристал пишет 37.60 а вчера на 16.0х было 38.10

ниже 38 уже нигде нету!
Raymond
 
Повідомлень: 1342
З нами з: 16.12.08
Подякував: 219 раз.
Подякували: 109 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 12:38

  Raymond написав:ниже 38 уже нигде нету!
еще бы 37 вспомнили. нал 38,80
а если объявят что валютообмен теперь только через военкомат будет 58
так шо берите по 38,80 пока недорого.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21464
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2340 раз.
Подякували: 3323 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 12:46

  vitaliiangel написав:
  Raymond написав:ниже 38 уже нигде нету!
еще бы 37 вспомнили. нал 38,80
а если объявят что валютообмен теперь только через военкомат будет 58
так шо берите по 38,80 пока недорого.

Після 11 пішов скупляться,дивлюсь що в обміннику що у відділенні банку курс однаковий 38,25/39,00
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15243
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 830 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 12:51

  sens написав:
  vitaliiangel написав:
  Raymond написав:ниже 38 уже нигде нету!
еще бы 37 вспомнили. нал 38,80
а если объявят что валютообмен теперь только через военкомат будет 58
так шо берите по 38,80 пока недорого.

Після 11 пішов скупляться,дивлюсь що в обміннику що у відділенні банку курс однаковий 38,25/39,00

38,25? обменки по 38,80 уже берут
Зображення
вот тут пока ещё по 38,75 продают
https://t.me/uacoin/8583
но эта обменка работает на 95% с белыми
я им 96й по 10куе сливал без проблем в тч. с печатями
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21464
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2340 раз.
Подякували: 3323 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 12:59

  vitaliiangel написав:
  vitaliiangel написав:
  Raymond написав:ниже 38 уже нигде нету!
еще бы 37 вспомнили. нал 38,80
а если объявят что валютообмен теперь только через военкомат будет 58
так шо берите по 38,80 пока недорого.

Після 11 пішов скупляться,дивлюсь що в обміннику що у відділенні банку курс однаковий 38,25/39,00

38,25? обменки по 38,80 уже берут
Зображення
вот тут пока ещё по 38,75 продают
https://t.me/uacoin/8583
но эта обменка работает на 95% с белыми
я им 96й по 10куе сливал без проблем в тч. с печатями[/quote]
На увазі якщо є в кармані 300 баксів то немає різниці куди продати
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15243
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 830 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 13:02

Сенс дав задній хід, ранок 38,40, зара 38.25.

"налетай торопись покупай живопись"
10/9/9
 
Повідомлень: 638
З нами з: 10.09.09
Подякував: 123 раз.
Подякували: 165 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 538539540541>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton і 9 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Клуб 200к - валютные депозиты за гривну 1 ... 996, 997, 998
mustbe » П'ят 29 лип, 2022 15:58
9971 2101380
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 гру, 2023 18:42
OptiX

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (4769)
29.12.2023 12:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.