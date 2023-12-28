Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
10/9/9 написав:Десь знов підняли: Райф онлайн вчора 38,19 -> сьогодні 38,24 Приват 38,1679 Сенс 38,40 Ощад вчора 38,25 -> сьогодні 38,50 Укргаз вчора 38,20 -> сьогодні 38,50 Пумб 38,40 КредиАгриколь вчора 38,30-> сьогодні 38,60 А десь ще думають...
Онлайн, Карл!
Кому треба долар купуйте за готівку в обміннику. Курс за три дні скаче як скажений. Ризик повинен бути але краще купляти там де видача нормально. За три місяці будь-який банк може переглянути умови. Хочете стабільності - розміщуйте короткострокові депозити у гривні поки вагаєтесь купляти чи ні
еще бы 37 вспомнили. нал 38,80 а если объявят что валютообмен теперь только через военкомат будет 58 так шо берите по 38,80 пока недорого.
Після 11 пішов скупляться,дивлюсь що в обміннику що у відділенні банку курс однаковий 38,25/39,00
38,25? обменки по 38,80 уже берут вот тут пока ещё по 38,75 продают https://t.me/uacoin/8583 но эта обменка работает на 95% с белыми я им 96й по 10куе сливал без проблем в тч. с печатями[/quote] На увазі якщо є в кармані 300 баксів то немає різниці куди продати