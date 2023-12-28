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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 538539540541
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 13:05

  10/9/9 написав:Сенс дав задній хід, ранок 38,40, зара 38.25

Чудово, купити онлайн на 50000 чи скільки домовишся по такому курсу ? Не вбачається відсутність логічної складової . Якщо є ліміт то і ціна повинна бути інша
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 13:27

Paйф дав задній хід, ранок З8,24, зара З8.l5
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 14:46

  10/9/9 написав:Paйф дав задній хід, ранок З8,24, зара З8.l5

Райф донизу/приват доверху.
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 14:51

какой курс киевских обменок вы вангуете на 2-3 января
я 39,50
vitaliiangel
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