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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 29 гру, 2023 13:05
10/9/9 написав:
Сенс дав задній хід, ранок 38,40, зара 38.25
Чудово, купити онлайн на 50000 чи скільки домовишся по такому курсу ? Не вбачається відсутність логічної складової . Якщо є ліміт то і ціна повинна бути інша
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sens
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 13:27
Paйф дав задній хід, ранок З8,24, зара З8.l5
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10/9/9
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 14:46
10/9/9 написав:
Paйф дав задній хід, ранок З8,24, зара З8.l5
Райф донизу/приват доверху.
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sens
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 14:51
какой курс киевских обменок вы вангуете на 2-3 января
я 39,50
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vitaliiangel
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