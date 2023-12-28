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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 29 гру, 2023 13:05
10/9/9 написав:
Сенс дав задній хід, ранок 38,40, зара 38.25
Чудово, купити онлайн на 50000 чи скільки домовишся по такому курсу ? Не вбачається відсутність логічної складової . Якщо є ліміт то і ціна повинна бути інша
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sens
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 13:27
Paйф дав задній хід, ранок З8,24, зара З8.l5
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10/9/9
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 14:46
10/9/9 написав:
Paйф дав задній хід, ранок З8,24, зара З8.l5
Райф донизу/приват доверху.
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sens
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 14:51
какой курс киевских обменок вы вангуете на 2-3 января
я 39,50
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vitaliiangel
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 15:25
10/9/9 написав:
Paйф дав задній хід, ранок З8,24, зара З8.l5
это уже социальный курс в этом году. 39.35 на отдачу в обменке.
ЗЫ в этом году так и не произошло слияние всех курсов вэкстазе, о котором так долго говорили ...
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Proofy
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 15:30
Proofy написав:
в этом году так и не произошло слияние всех курсов вэкстазе
ага, пока еще только предварительные ласки
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flysoulfly
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 15:35
Proofy написав: 10/9/9 написав:
Paйф дав задній хід, ранок З8,24, зара З8.l5
это уже социальный курс в этом году. 39.35 на отдачу в обменке.
ЗЫ в этом году так и не произошло слияние всех курсов вэкстазе, о котором так долго говорили ...
мб по объемам меньше чр. Поэтому ЧР рулит курсом, а не наоборот. Сейчас паника, знакомый валютчик написал выгребают всё, мелкие, с пятнами, 96й. Я думаю паника на новостях о возможной блокировки счетов и снижении западной помощи.
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vitaliiangel
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 15:46
vitaliiangel:
В США, дуже ймовірно, оберуть Трампа.
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 15:47
Офлайн, хто не встиг купити/продати в банках, тривога - все на паузу.
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10/9/9
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 15:51
Ракети Х-22/32 на Сумщину - в укриття!
Напрямок на Черкаси!
Востаннє редагувалось 10/9/9
в П'ят 29 гру, 2023 15:55, всього редагувалось 2 разів.
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10/9/9
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