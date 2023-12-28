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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 539540541542
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 15:52

  10/9/9 написав:Сенс дав задній хід, ранок 38,40, зара 38.25.

"налетай торопись покупай живопись"

Пічалька, проїздом був у відділенні і на кишені було синіх на обмін на к200. По 38,40 купляти в Сєні зазор був не дуже кошерний. Абидна.
Зараз можно і встряти ногами в жир. Поки здав в обмінці, добіг у кедах з пачками папіру. А курс ,,соціального,, у банку підскоче.
Почекаєм, трохи цунамі заспокоїться...
Востаннє редагувалось alex lem в П'ят 29 гру, 2023 15:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 15:56

  10/9/9 написав:vitaliiangel:

В США, дуже ймовірно, оберуть Трампа.

я не силён в политике, имхую трамп честолюбивый и не готов проигрывать путену, и вообще кому либо, после выборов помощь удвоится. Помощи сейчас нет из-за того что респы топят рейтинг Байдена, а Украина типа его проект.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 16:08

  vitaliiangel написав:мб по объемам меньше чр. Поэтому ЧР рулит курсом, а не наоборот. Сейчас паника, знакомый валютчик написал выгребают всё, мелкие, с пятнами, 96й. Я думаю паника на новостях о возможной блокировки счетов и снижении западной помощи.

Потому, что у валютчика дешевле, чем в банках? Сегодня с утра в Привате проверял местные сказки, что всё наличное так разгребли, что уже эмиссию стали завозить. Да ни фига. Всё так же 1996й, частично 2001й, но тоже с пятнами и пописанный.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 16:13

  moveton написав:
  vitaliiangel написав:мб по объемам меньше чр. Поэтому ЧР рулит курсом, а не наоборот. Сейчас паника, знакомый валютчик написал выгребают всё, мелкие, с пятнами, 96й. Я думаю паника на новостях о возможной блокировки счетов и снижении западной помощи.

Потому, что у валютчика дешевле, чем в банках? Сегодня с утра в Привате проверял местные сказки, что всё наличное так разгребли, что уже эмиссию стали завозить. Да ни фига. Всё так же 1996й, частично 2001й, но тоже с пятнами и пописанный.

нет птамуш у валютчика часто есть валюта а по банкам устанете бегать
вот банки дешевле валютчикаЗображення
а это валютчик на 15:00
Зображення
vitaliiangel
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