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10/9/9 написав:Сенс дав задній хід, ранок 38,40, зара 38.25.
"налетай торопись покупай живопись"
Пічалька, проїздом був у відділенні і на кишені було синіх на обмін на к200. По 38,40 купляти в Сєні зазор був не дуже кошерний. Абидна. Зараз можно і встряти ногами в жир. Поки здав в обмінці, добіг у кедах з пачками папіру. А курс ,,соціального,, у банку підскоче. Почекаєм, трохи цунамі заспокоїться...
Востаннє редагувалось alex lem в П'ят 29 гру, 2023 15:56, всього редагувалось 1 раз.
я не силён в политике, имхую трамп честолюбивый и не готов проигрывать путену, и вообще кому либо, после выборов помощь удвоится. Помощи сейчас нет из-за того что респы топят рейтинг Байдена, а Украина типа его проект.
vitaliiangel написав:мб по объемам меньше чр. Поэтому ЧР рулит курсом, а не наоборот. Сейчас паника, знакомый валютчик написал выгребают всё, мелкие, с пятнами, 96й. Я думаю паника на новостях о возможной блокировки счетов и снижении западной помощи.
Потому, что у валютчика дешевле, чем в банках? Сегодня с утра в Привате проверял местные сказки, что всё наличное так разгребли, что уже эмиссию стали завозить. Да ни фига. Всё так же 1996й, частично 2001й, но тоже с пятнами и пописанный.
vitaliiangel написав:мб по объемам меньше чр. Поэтому ЧР рулит курсом, а не наоборот. Сейчас паника, знакомый валютчик написал выгребают всё, мелкие, с пятнами, 96й. Я думаю паника на новостях о возможной блокировки счетов и снижении западной помощи.
Потому, что у валютчика дешевле, чем в банках? Сегодня с утра в Привате проверял местные сказки, что всё наличное так разгребли, что уже эмиссию стали завозить. Да ни фига. Всё так же 1996й, частично 2001й, но тоже с пятнами и пописанный.
нет птамуш у валютчика часто есть валюта а по банкам устанете бегать вот банки дешевле валютчика а это валютчик на 15:00