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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 539540541542
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 16:13

  moveton написав:
  vitaliiangel написав:мб по объемам меньше чр. Поэтому ЧР рулит курсом, а не наоборот. Сейчас паника, знакомый валютчик написал выгребают всё, мелкие, с пятнами, 96й. Я думаю паника на новостях о возможной блокировки счетов и снижении западной помощи.

Потому, что у валютчика дешевле, чем в банках? Сегодня с утра в Привате проверял местные сказки, что всё наличное так разгребли, что уже эмиссию стали завозить. Да ни фига. Всё так же 1996й, частично 2001й, но тоже с пятнами и пописанный.

нет птамуш у валютчика часто есть валюта а по банкам устанете бегать
вот банки дешевле валютчикаЗображення
а это валютчик на 15:00
Зображення
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 17:35

  vitaliiangel написав:нет птамуш у валютчика часто есть валюта а по банкам устанете бегать

Не знаю, не знаю. Тут совсем недавно втирали, что раз ограничения на продажи валюты банками сняты, то никто к тем валютчикам, у которых дороже, не пойдёт :mrgreen:

Ну и в Привате валюта таки была. Не так уж её и разбирают там почему-то.
Востаннє редагувалось moveton в П'ят 29 гру, 2023 17:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 17:36

Підкажіть, як на практиці поповнити віртуальну картку Райфазена (у мене АТБ), у вихідні. Можливо на їх зоні самообслуговування, які ліміти?
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 17:42

  moveton написав:
  vitaliiangel написав:нет птамуш у валютчика часто есть валюта а по банкам устанете бегать

Не знаю, не знаю. Тут совсем недавно втирали, что раз ограничения на продажи валюты банками сняты, то никто к тем валютчикам, у которых дороже, не пойдёт :mrgreen:

нал и безнал живут каждый своей жизнью. Нам льют безнал. На мб льют безнал. Чтобы конвертировать его в нал, банк должен проделать несколько небесплатных кульбитов. Банку удобнее купить нал через кассу, где кассир отфильтрует каждую бумжку и мусор отсеит. То есть чтобы вам купить пачку в банке, надо посетить 5-10 отделений. Моему знакомому валютчику его покупатели пишут в тг надо столько $ он под них собирает и говорит когда зайти. Кто-то просит только синие, и он собирает синие. Банки этим заниматься не будут. Пумб за заказ возьмёт % а райф принимает заказ на послезавтра с неизвестно каким курсом. Валютчик для покупателя удобнее.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 29 гру, 2023 17:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 17:44

  10/9/9 написав:Paйф дав задній хід, ранок З8,24, зара З8.l5

Крок назад, і два вперед, З8,З4 наразі.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 17:45

  10/9/9 написав:
  10/9/9 написав:Paйф дав задній хід, ранок З8,24, зара З8.l5

Крок назад, і два вперед, З8,З4 наразі.


так то я бачу але все одно 0,66 зазор, а поки прблем з синіми в райфе не було
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 17:47

Prіvаt оnlіnе З8.З142
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 17:52

PUMВ оnlіnе З8.6О
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 18:07

Re: Клуб 200К - Теребеньки

игорь лексеич прогорел со своими гривнедепо по 18%, куда всю свою запорожсталевскую зарплату заносил, не зря банки заманивали сладкими % под конец года
cryptominer
 
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