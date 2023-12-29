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vitaliiangel написав:мб по объемам меньше чр. Поэтому ЧР рулит курсом, а не наоборот. Сейчас паника, знакомый валютчик написал выгребают всё, мелкие, с пятнами, 96й. Я думаю паника на новостях о возможной блокировки счетов и снижении западной помощи.
Потому, что у валютчика дешевле, чем в банках? Сегодня с утра в Привате проверял местные сказки, что всё наличное так разгребли, что уже эмиссию стали завозить. Да ни фига. Всё так же 1996й, частично 2001й, но тоже с пятнами и пописанный.
нет птамуш у валютчика часто есть валюта а по банкам устанете бегать вот банки дешевле валютчика а это валютчик на 15:00
vitaliiangel написав:нет птамуш у валютчика часто есть валюта а по банкам устанете бегать
Не знаю, не знаю. Тут совсем недавно втирали, что раз ограничения на продажи валюты банками сняты, то никто к тем валютчикам, у которых дороже, не пойдёт
нал и безнал живут каждый своей жизнью. Нам льют безнал. На мб льют безнал. Чтобы конвертировать его в нал, банк должен проделать несколько небесплатных кульбитов. Банку удобнее купить нал через кассу, где кассир отфильтрует каждую бумжку и мусор отсеит. То есть чтобы вам купить пачку в банке, надо посетить 5-10 отделений. Моему знакомому валютчику его покупатели пишут в тг надо столько $ он под них собирает и говорит когда зайти. Кто-то просит только синие, и он собирает синие. Банки этим заниматься не будут. Пумб за заказ возьмёт % а райф принимает заказ на послезавтра с неизвестно каким курсом. Валютчик для покупателя удобнее.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 29 гру, 2023 17:47, всього редагувалось 1 раз.