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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 540541542543
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 18:36

  vitaliiangel написав:какой курс киевских обменок вы вангуете на 2-3 января
я 39,50

Такими темпами, вже завтра-післязавтра 39,5-40,0, мейбі
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 18:41

  10/9/9 написав:
  vitaliiangel написав:какой курс киевских обменок вы вангуете на 2-3 января
я 39,50

Такими темпами, вже завтра-післязавтра 39,5-40,0, мейбі

это паник сэйл . будет откат 40-50 коп, когда паникёры закупятся. Сегодня в моей обменке выгребли всё даже 96й. И сегодня она (о новогоднее чудо) принимала синий и 96й по одинаковому курсу.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 18:47

  vitaliiangel написав:это паник сэйл . будет откат 40-50 коп, когда паникёры закупятся. Сегодня в моей обменке выгребли всё даже 96й. И сегодня она (о новогоднее чудо) принимала синий и 96й по одинаковому курсу.

Посієш вітер, пожнеш бурю.
(Старий Заповіт, Книга пророка Осії)
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 18:49

ринат берет по 39,20 (Киев центр)
ноль девять девять 383-34-03
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 18:58

  vitaliiangel написав:ринат берет по 39,20 (Киев центр)
ноль девять девять 383-34-03

Уже 39,25
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 19:10

Re: Клуб 200К - Теребеньки

Запорожье 39.30 и 43.25 опт прием
VLADPn
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