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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 29 гру, 2023 18:36
vitaliiangel написав:
какой курс киевских обменок вы вангуете на 2-3 января
я 39,50
Такими темпами, вже завтра-післязавтра 39,5-40,0, мейбі
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 18:41
10/9/9 написав: vitaliiangel написав:
какой курс киевских обменок вы вангуете на 2-3 января
я 39,50
Такими темпами, вже завтра-післязавтра 39,5-40,0, мейбі
это паник сэйл . будет откат 40-50 коп, когда паникёры закупятся. Сегодня в моей обменке выгребли всё даже 96й. И сегодня она (о новогоднее чудо) принимала синий и 96й по одинаковому курсу.
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vitaliiangel
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 18:47
vitaliiangel написав:
это паник сэйл . будет откат 40-50 коп, когда паникёры закупятся. Сегодня в моей обменке выгребли всё даже 96й. И сегодня она (о новогоднее чудо) принимала синий и 96й по одинаковому курсу.
Посієш вітер, пожнеш бурю.
(Старий Заповіт, Книга пророка Осії)
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 18:49
ринат берет по 39,20 (Киев центр)
ноль девять девять 383-34-03
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vitaliiangel
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 18:58
vitaliiangel написав:
ринат берет по 39,20 (Киев центр)
ноль девять девять 383-34-03
Уже 39,25
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 19:10
Запорожье 39.30 и 43.25 опт прием
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VLADPn
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