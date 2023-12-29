Клуб 200К - Теребеньки
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 18:36
vitaliiangel написав:
какой курс киевских обменок вы вангуете на 2-3 января
я 39,50
Такими темпами, вже завтра-післязавтра 39,5-40,0, мейбі
10/9/9
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 18:41
10/9/9 написав: vitaliiangel написав:
какой курс киевских обменок вы вангуете на 2-3 января
я 39,50
Такими темпами, вже завтра-післязавтра 39,5-40,0, мейбі
это паник сэйл . будет откат 40-50 коп, когда паникёры закупятся. Сегодня в моей обменке выгребли всё даже 96й. И сегодня она (о новогоднее чудо) принимала синий и 96й по одинаковому курсу.
vitaliiangel
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 18:47
vitaliiangel написав:
это паник сэйл . будет откат 40-50 коп, когда паникёры закупятся. Сегодня в моей обменке выгребли всё даже 96й. И сегодня она (о новогоднее чудо) принимала синий и 96й по одинаковому курсу.
Посієш вітер, пожнеш бурю.
(Старий Заповіт, Книга пророка Осії)
10/9/9
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 18:49
ринат берет по 39,20 (Киев центр)
ноль девять девять 383-34-03
vitaliiangel
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 18:58
vitaliiangel написав:
ринат берет по 39,20 (Киев центр)
ноль девять девять 383-34-03
Уже 39,25
Inter
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 19:10
Запорожье 39.30 и 43.25 опт прием
VLADPn
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 20:22
VLADPn написав:
Запорожье 39.30 и 43.25 опт прием
Ну и пусть зато прозрачней свет
Investor_K
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 20:42
Inter написав: vitaliiangel написав:
ринат берет по 39,20 (Киев центр)
ноль девять девять 383-34-03
Уже 39,25
Это синий или и белый тоже?
demichh
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 20:45
demichh написав:
Это синий или и белый тоже?
всякий раз надо уточнять. когда у валютчика совсем нет валюты, берут даже 96й по синему курсу.
гарант сегодня продавал 96й по 38,80
.
через 3-4 часа можно было слить по 39,20 а завтра наверное по 39,50
Востаннє редагувалось
vitaliiangel
в П'ят 29 гру, 2023 20:49, всього редагувалось 4 разів.
vitaliiangel
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 20:45
demichh написав: Inter написав: vitaliiangel написав:
ринат берет по 39,20 (Киев центр)
ноль девять девять 383-34-03
Уже 39,25
Это синий или и белый тоже?
Там походу прфиг. Паника.
Investor_K
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