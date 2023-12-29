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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 541542543544
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 21:46

Щось це нагадує 90-ті з купонокарбованцями. Отримав зарплату і треба бігти мінять або тратить. ,,Бо доляр буде тілько дорожчати,,
Добігався що гривні нема.Пару сотень по 5-10 грн монетами. Останній папір пішов на погашення кредиток щоб залишитись у грейсі. Ще й мінус по кр.картках...
Обмінки приймали в обід близько 38,7. За 30 копійок не хотілося топтати кеди. А потім ще довга тривога...
alex lem
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 22:22

Investor_K То є так. :wink: Життя таке бентежне.
А синій папір якось заспокоює. На вихідних може у кедах побігаю на хлібчик...
alex lem
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 22:32

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  alex lem написав:А синій папір якось заспокоює.

мне мама говорила купить шубу, а я купил доллари.
мне так теплее.
****************
беріть Швидко гроші , там 13 днів 0,01%%
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 23:25

  Investor_K написав:Коли зливатись?

завтра-послезавтра
citramon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 23:28

  vitaliiangel написав:какой курс киевских обменок вы вангуете на 2-3 января
я 39,50

39/39,5
citramon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 23:41

Re: Клуб 200К - Теребеньки

Народ, стоит ли покупать доллар под депо по 38,24? Клиринговый дом.Я так понял, что НБУ курс на 1 января поставил 38, так что на выходных ничего не поменяется…

В Привате 38,31. Аж смешно, как она в разы стали меньше прикуривать на курсе ) это не та разница, как была у них раньше - 36,6 / 37,45
Andrey2512
 
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novichok

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