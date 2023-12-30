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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 21:46

Щось це нагадує 90-ті з купонокарбованцями. Отримав зарплату і треба бігти мінять або тратить. ,,Бо доляр буде тілько дорожчати,,
Добігався що гривні нема.Пару сотень по 5-10 грн монетами. Останній папір пішов на погашення кредиток щоб залишитись у грейсі. Ще й мінус по кр.картках...
Обмінки приймали в обід близько 38,7. За 30 копійок не хотілося топтати кеди. А потім ще довга тривога...
alex lem
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 22:22

Investor_K То є так. :wink: Життя таке бентежне.
А синій папір якось заспокоює. На вихідних може у кедах побігаю на хлібчик...
alex lem
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 22:32

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  alex lem написав:А синій папір якось заспокоює.

мне мама говорила купить шубу, а я купил доллари.
мне так теплее.
****************
беріть Швидко гроші , там 13 днів 0,01%%
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 23:25

  Investor_K написав:Коли зливатись?

завтра-послезавтра
citramon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 23:28

  vitaliiangel написав:какой курс киевских обменок вы вангуете на 2-3 января
я 39,50

39/39,5
citramon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 23:41

Re: Клуб 200К - Теребеньки

Народ, стоит ли покупать доллар под депо по 38,24? Клиринговый дом.Я так понял, что НБУ курс на 1 января поставил 38, так что на выходных ничего не поменяется…

В Привате 38,31. Аж смешно, как она в разы стали меньше прикуривать на курсе ) это не та разница, как была у них раньше - 36,6 / 37,45
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 07:09

  sens написав:
  vitaliiangel написав:
  liontiger написав:В яких банках можна переводити з карти на карту іншого банку без комісії та поповнити цю карту через банкомати-депозитарії?
Для прикладу Райффайзен, тільки тут можна переводити на суму до 270 000 на місяць.

пока не хлопнет финмон. моно, пумб, прокредит и сенс посмотрите.

Якщо саме банкомат депозит,то прокредит та аваль , якщо термінал та приватвклад а потім тропа а юнекс і сеп. Далі більше якщо підключати касу.


Прокредит переказ безкоштовно тільки через IBAN, але таки кошти доходять тільки в робочий час. Вечером та на вихідні такий варіант не підходить.

Сенс бере на карту іншого банку 1 відсоток.
liontiger
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 07:53

  Andrey2512 написав:Народ, стоит ли покупать доллар под депо по 38,24? Клиринговый дом.Я так понял, что НБУ курс на 1 января поставил 38, так что на выходных ничего не поменяется…

В Привате 38,31. Аж смешно, как она в разы стали меньше прикуривать на курсе ) это не та разница, как была у них раньше - 36,6 / 37,45

Я не покупаю
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 12:53

Банки, подекуди підняли онлайн курс, менше з тим,
глянув таблицю, долар, прибутковість:
1300грн, 1200грн, 1100грн...
Народ на онлайн шопінгу?
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 13:19

  nekefer написав:
  cryptominer написав:игорь лексеич прогорел со своими гривнедепо по 18%, куда всю свою запорожсталевскую зарплату заносил, не зря банки заманивали сладкими % под конец года

Можно подумать дол.депо выживут :lol:
А что с долларовым депо может произойти, чтобы он не выжил?
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