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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 29 гру, 2023 21:46
Щось це нагадує 90-ті з купонокарбованцями. Отримав зарплату і треба бігти мінять або тратить. ,,Бо доляр буде тілько дорожчати,,
Добігався що гривні нема.Пару сотень по 5-10 грн монетами. Останній папір пішов на погашення кредиток щоб залишитись у грейсі. Ще й мінус по кр.картках...
Обмінки приймали в обід близько 38,7. За 30 копійок не хотілося топтати кеди. А потім ще довга тривога...
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alex lem
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 22:22
Investor_K
То є так.
Життя таке бентежне.
А синій папір якось заспокоює. На вихідних може у кедах побігаю на хлібчик...
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alex lem
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 22:32
alex lem написав:
А синій папір якось заспокоює.
мне мама говорила купить шубу, а я купил доллари.
мне так теплее.
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беріть Швидко гроші , там 13 днів 0,01%%
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Goodman
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 23:25
Investor_K написав:
Коли зливатись?
завтра-послезавтра
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citramon
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 23:28
vitaliiangel написав:
какой курс киевских обменок вы вангуете на 2-3 января
я 39,50
39/39,5
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 23:41
Народ, стоит ли покупать доллар под депо по 38,24? Клиринговый дом.Я так понял, что НБУ курс на 1 января поставил 38, так что на выходных ничего не поменяется…
В Привате 38,31. Аж смешно, как она в разы стали меньше прикуривать на курсе ) это не та разница, как была у них раньше - 36,6 / 37,45
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Andrey2512
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Додано: Суб 30 гру, 2023 07:09
sens написав: vitaliiangel написав: liontiger написав:
В яких банках можна переводити з карти на карту іншого банку без комісії та поповнити цю карту через банкомати-депозитарії?
Для прикладу Райффайзен, тільки тут можна переводити на суму до 270 000 на місяць.
пока не хлопнет финмон. моно, пумб, прокредит и сенс посмотрите.
Якщо саме банкомат депозит,то прокредит та аваль , якщо термінал та приватвклад а потім тропа а юнекс і сеп. Далі більше якщо підключати касу.
Прокредит переказ безкоштовно тільки через IBAN, але таки кошти доходять тільки в робочий час. Вечером та на вихідні такий варіант не підходить.
Сенс бере на карту іншого банку 1 відсоток.
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liontiger
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Додано: Суб 30 гру, 2023 07:53
Andrey2512 написав:
Народ, стоит ли покупать доллар под депо по 38,24? Клиринговый дом.Я так понял, что НБУ курс на 1 января поставил 38, так что на выходных ничего не поменяется…
В Привате 38,31. Аж смешно, как она в разы стали меньше прикуривать на курсе ) это не та разница, как была у них раньше - 36,6 / 37,45
Я не покупаю
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Investor_K
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Додано: Суб 30 гру, 2023 12:53
Банки, подекуди підняли онлайн курс, менше з тим,
глянув таблицю, долар, прибутковість:
1300грн, 1200грн, 1100грн...
Народ на онлайн шопінгу?
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Додано: Суб 30 гру, 2023 13:19
nekefer написав: cryptominer написав:
игорь лексеич прогорел со своими гривнедепо по 18%, куда всю свою запорожсталевскую зарплату заносил, не зря банки заманивали сладкими % под конец года
Можно подумать дол.депо выживут
А что с долларовым депо может произойти, чтобы он не выжил?
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