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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 30 гру, 2023 13:19
Re: Клуб 200К - Теребеньки
Моно на ровном месте с 38,15 до 38,31… и при этом НБУ на выходных )
Додано: Суб 30 гру, 2023 13:26
Re: Клуб 200К - Теребеньки
если верить табличкам Харьков уже скупка 39,80
Додано: Суб 30 гру, 2023 13:30
зависит от банка, возможно австрийский банк финансирующий пуйла выживет
если все мужчины выйдут в нал то банку может помочь только НБУ, а НБУ сам на валютном рынке трещит, кто еще выше? партнеры? как им объяснить своему народу что они финансируют диктатуру из которой нельзя сбежать? у них ведь нет "государственных" денег у них деньги "налогоплательщиков". Вот Вы лично дали бы денег африканскому диктатору только потому что на него напал другой африканский диктатор и теперь банки на грани банкротства?
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