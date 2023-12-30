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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 542543544545
Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 13:19

Re: Клуб 200К - Теребеньки

Моно на ровном месте с 38,15 до 38,31… и при этом НБУ на выходных )
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 13:26

Re: Клуб 200К - Теребеньки

если верить табличкам Харьков уже скупка 39,80
nekefer
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 13:30

  J1L4gq23S8ft5wD написав:
  nekefer написав:
  cryptominer написав:игорь лексеич прогорел со своими гривнедепо по 18%, куда всю свою запорожсталевскую зарплату заносил, не зря банки заманивали сладкими % под конец года

Можно подумать дол.депо выживут :lol:
А что с долларовым депо может произойти, чтобы он не выжил?

зависит от банка, возможно австрийский банк финансирующий пуйла выживет
если все мужчины выйдут в нал то банку может помочь только НБУ, а НБУ сам на валютном рынке трещит, кто еще выше? партнеры? как им объяснить своему народу что они финансируют диктатуру из которой нельзя сбежать? у них ведь нет "государственных" денег у них деньги "налогоплательщиков". Вот Вы лично дали бы денег африканскому диктатору только потому что на него напал другой африканский диктатор и теперь банки на грани банкротства?
nekefer
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Повідомлень: 814
З нами з: 24.10.14
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