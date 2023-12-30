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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 30 гру, 2023 13:26
если верить табличкам Харьков уже скупка 39,80
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nekefer
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Додано: Суб 30 гру, 2023 13:30
J1L4gq23S8ft5wD написав: nekefer написав: cryptominer написав:
игорь лексеич прогорел со своими гривнедепо по 18%, куда всю свою запорожсталевскую зарплату заносил, не зря банки заманивали сладкими % под конец года
Можно подумать дол.депо выживут
А что с долларовым депо может произойти, чтобы он не выжил?
зависит от банка, возможно австрийский банк финансирующий пуйла выживет
если все мужчины выйдут в нал то банку может помочь только НБУ, а НБУ сам на валютном рынке трещит, кто еще выше? партнеры? как им объяснить своему народу что они финансируют диктатуру из которой нельзя сбежать? у них ведь нет "государственных" денег у них деньги "налогоплательщиков". Вот Вы лично дали бы денег африканскому диктатору только потому что на него напал другой африканский диктатор и теперь банки на грани банкротства?
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nekefer
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Додано: Суб 30 гру, 2023 15:12
nekefer написав:
если верить табличкам Харьков уже скупка 39,80
Дорожче буде
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Investor_K
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Додано: Суб 30 гру, 2023 15:39
Investor_K написав: nekefer написав:
если верить табличкам Харьков уже скупка 39,80
Дорожче буде
та хоть і 50
все одн в кінці літа 2024 року ПА37 буде, може й навіть нижче.
тому що качелі - це наше всьо
Востаннє редагувалось Yuri_61
в Суб 30 гру, 2023 15:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 30 гру, 2023 15:42
Investor_K написав: nekefer написав:
если верить табличкам Харьков уже скупка 39,80
Дорожче буде
А когда и где? Одесская крупная обменка сегодня новый (1996й всё так же с дисконтом) USD:
11 часов: 39.30/39.90
14 часов: 38.70/39.80
Такое себе дорожание.
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