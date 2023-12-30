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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 543544545546>
Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 13:26

Re: Клуб 200К - Теребеньки

если верить табличкам Харьков уже скупка 39,80
nekefer
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 13:30

  J1L4gq23S8ft5wD написав:
  nekefer написав:
  cryptominer написав:игорь лексеич прогорел со своими гривнедепо по 18%, куда всю свою запорожсталевскую зарплату заносил, не зря банки заманивали сладкими % под конец года

Можно подумать дол.депо выживут :lol:
А что с долларовым депо может произойти, чтобы он не выжил?

зависит от банка, возможно австрийский банк финансирующий пуйла выживет
если все мужчины выйдут в нал то банку может помочь только НБУ, а НБУ сам на валютном рынке трещит, кто еще выше? партнеры? как им объяснить своему народу что они финансируют диктатуру из которой нельзя сбежать? у них ведь нет "государственных" денег у них деньги "налогоплательщиков". Вот Вы лично дали бы денег африканскому диктатору только потому что на него напал другой африканский диктатор и теперь банки на грани банкротства?
nekefer
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 15:12

  nekefer написав:если верить табличкам Харьков уже скупка 39,80

Дорожче буде
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 15:39

  Investor_K написав:
  nekefer написав:если верить табличкам Харьков уже скупка 39,80

Дорожче буде


та хоть і 50
все одн в кінці літа 2024 року ПА37 буде, може й навіть нижче.
тому що качелі - це наше всьо
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 30 гру, 2023 15:43, всього редагувалось 1 раз.
Yuri_61
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1
Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 15:42

  Investor_K написав:
  nekefer написав:если верить табличкам Харьков уже скупка 39,80

Дорожче буде

А когда и где? Одесская крупная обменка сегодня новый (1996й всё так же с дисконтом) USD:
11 часов: 39.30/39.90
14 часов: 38.70/39.80
Такое себе дорожание.
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 17:04

Re: Клуб 200К - Теребеньки

Зміг тільки Юнекс і Приват, ТАС закинути п2п
ТАС сказали п2п чекати понеділка...
OptiX
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 17:45

  moveton написав:
  Investor_K написав:
  nekefer написав:если верить табличкам Харьков уже скупка 39,80

Дорожче буде

А когда и где? Одесская крупная обменка сегодня новый (1996й всё так же с дисконтом) USD:
11 часов: 39.30/39.90
14 часов: 38.70/39.80
Такое себе дорожание.

15:08
Зображення
.

  vitaliiangel написав:это паник сэйл . будет откат 40-50 коп, когда паникёры закупятся.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 18:44

  OptiX написав:Зміг тільки Юнекс і Приват, ТАС закинути п2п
ТАС сказали п2п чекати понеділка...

Щойно закинув гривню в ТАС із ПУМба.
Прийшло моментально, онлайн обмін працює.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 18:48

  sergey_sryvkin написав:
  OptiX написав:Зміг тільки Юнекс і Приват, ТАС закинути п2п
ТАС сказали п2п чекати понеділка...

Щойно закинув гривню в ТАС із ПУМба.
Прийшло моментально, онлайн обмін працює.

Це чудово. Тепер спробуйте перекинути у зворотньому напрямку. Про результат напишіть.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 18:49

  Investor_K написав:
  sergey_sryvkin написав:
  OptiX написав:Зміг тільки Юнекс і Приват, ТАС закинути п2п
ТАС сказали п2п чекати понеділка...

Щойно закинув гривню в ТАС із ПУМба.
Прийшло моментально, онлайн обмін працює.

Це чудово. Тепер спробуйте перекинути у зворотньому напрямку. Про результат напишіть.

Навіщо?.. Та й нема вже чого перекидувати.
sergey_sryvkin
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