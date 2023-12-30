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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 543544545546
Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 18:52

Investor_K
Так на карті гроші зарахували, але не на рахунку і валютообмін провести не вдасться, забрав звідти п2п на ніші картки.
Зараз інше питання, тупанув кинув п2п на ІДЕЯ але не на Окарту а на Вайт..а там комісія 1% ((( Ніхто не знає як вивести кошти чи обійти цей відсоток. Навіть між своїми картками 1%. Сепом теж ((
OptiX
 
Повідомлень: 219
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 18:53

  OptiX написав:Investor_K
Так на карті гроші зарахували, але не на рахунку і валютообмін провести не вдасться, забрав звідти п2п на ніші картки.
Зараз інше питання, тупанув кинув п2п на ІДЕЯ але не на Окарту а на Вайт..а там комісія 1% ((( Ніхто не знає як вивести кошти чи обійти цей відсоток. Навіть між своїми картками 1%. Сепом теж ((

через покупку валюты
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 19:07

vitaliiangel
Теж комісія 1%
OptiX
 
Повідомлень: 219
З нами з: 13.09.19
Подякував: 7 раз.
Подякували: 17 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 19:20

  OptiX написав:vitaliiangel
Теж комісія 1%

всегда вносил гривну в кассу на white делал обмен и снимал с виртуалки всё без комиса. купите 1доллар посмотрите
vitaliiangel
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Повідомлень: 21510
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2344 раз.
Подякували: 3323 раз.
 
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  #<1 ... 543544545546
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