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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 30 гру, 2023 18:52
Investor_K
Так на карті гроші зарахували, але не на рахунку і валютообмін провести не вдасться, забрав звідти п2п на ніші картки.
Зараз інше питання, тупанув кинув п2п на ІДЕЯ але не на Окарту а на Вайт..а там комісія 1% ((( Ніхто не знає як вивести кошти чи обійти цей відсоток. Навіть між своїми картками 1%. Сепом теж ((
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OptiX
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Додано: Суб 30 гру, 2023 18:53
OptiX написав:Investor_K
Так на карті гроші зарахували, але не на рахунку і валютообмін провести не вдасться, забрав звідти п2п на ніші картки.
Зараз інше питання, тупанув кинув п2п на ІДЕЯ але не на Окарту а на Вайт..а там комісія 1% ((( Ніхто не знає як вивести кошти чи обійти цей відсоток. Навіть між своїми картками 1%. Сепом теж ((
через покупку валюты
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vitaliiangel
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Додано: Суб 30 гру, 2023 19:07
vitaliiangel
Теж комісія 1%
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OptiX
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Додано: Суб 30 гру, 2023 19:20
OptiX написав:vitaliiangel
Теж комісія 1%
всегда вносил гривну в кассу на white делал обмен и снимал с виртуалки всё без комиса. купите 1доллар посмотрите
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Додано: Суб 30 гру, 2023 20:57
OptiX написав:
Ніхто не знає як вивести кошти чи обійти цей відсоток. Навіть між своїми картками 1%. Сепом теж ((
Cпробуйте обійти коміс відкривши депозит Вільні кошти. Після цього знімете на Виплатну картку, бо з О-карти теж бере відсоток за валютообмін.
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