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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 18:52

Investor_K
Так на карті гроші зарахували, але не на рахунку і валютообмін провести не вдасться, забрав звідти п2п на ніші картки.
Зараз інше питання, тупанув кинув п2п на ІДЕЯ але не на Окарту а на Вайт..а там комісія 1% ((( Ніхто не знає як вивести кошти чи обійти цей відсоток. Навіть між своїми картками 1%. Сепом теж ((
OptiX
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 18:53

  OptiX написав:Investor_K
Так на карті гроші зарахували, але не на рахунку і валютообмін провести не вдасться, забрав звідти п2п на ніші картки.
Зараз інше питання, тупанув кинув п2п на ІДЕЯ але не на Окарту а на Вайт..а там комісія 1% ((( Ніхто не знає як вивести кошти чи обійти цей відсоток. Навіть між своїми картками 1%. Сепом теж ((

через покупку валюты
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 19:07

vitaliiangel
Теж комісія 1%
OptiX
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 19:20

  OptiX написав:vitaliiangel
Теж комісія 1%

всегда вносил гривну в кассу на white делал обмен и снимал с виртуалки всё без комиса. купите 1доллар посмотрите
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 20:57

  OptiX написав:Ніхто не знає як вивести кошти чи обійти цей відсоток. Навіть між своїми картками 1%. Сепом теж ((


Cпробуйте обійти коміс відкривши депозит Вільні кошти. Після цього знімете на Виплатну картку, бо з О-карти теж бере відсоток за валютообмін.
AAS
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 00:43

Re: Клуб 200К - Теребеньки

сдал вчера с утра по 39.15, часть откупил 38.15, но судя по тому, что пишут по 39.4 можно было пристроить зеленый, опять осадочек остался.
Proofy
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 00:45

  Andrey2512 написав:Моно на ровном месте с 38,15 до 38,31… и при этом НБУ на выходных )
народ гребет, ничего не остается как поднимать
Proofy
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 21:27

vitaliiangel
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