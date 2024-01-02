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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 02 січ, 2024 15:34
Социальный курс стартует от 38.31, дешевле не видно
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Proofy
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Додано: Вів 02 січ, 2024 15:44
Игорь Алексеевич написав:
Карусель становится сегодня выгодной у кого есть свободные на руках 10штук баксов.
золотые слова, кто смог откупиться в 20х числах декабра по 37,60 и под ёлочку слиться по 39,60
Proofy написав:
Социальный курс стартует от 38.31, дешевле не видно
вам шо 60 коп мало? 38,90 приём.
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vitaliiangel
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Додано: Вів 02 січ, 2024 16:01
Господа, гривневые депо ещё актуальны или ещё нет?)
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Andrey2512
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Додано: Вів 02 січ, 2024 16:06
Andrey2512 написав:Господа, гривневые депо ещё актуальны или ещё нет?)
Це треба питати в Игоря Алексєєвича
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Додано: Вів 02 січ, 2024 16:31
Andrey2512 написав:
Господа, гривневые депо ещё актуальны или ещё нет?)
а чому ні?, якщо на 2-3 роки то краще ОВДП
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prodigy
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Додано: Вів 02 січ, 2024 16:34
vitaliiangel написав: Игорь Алексеевич написав:
Карусель становится сегодня выгодной у кого есть свободные на руках 10штук баксов.
золотые слова, кто смог откупиться в 20х числах декабра по 37,60 и под ёлочку слиться по 39,60
Proofy написав:
Социальный курс стартует от 38.31, дешевле не видно
вам шо 60 коп мало? 38,90 приём.
якщо продавати валюту, то 60коп це дуже мало, а якщо гривна впала на рахунки майже з неба, то хай буде
слить 39,60 було 5-6 годин не більше (мало хто повірив в цей шанс)
Востаннє редагувалось prodigy
в Вів 02 січ, 2024 16:43, всього редагувалось 1 раз.
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prodigy
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Додано: Вів 02 січ, 2024 16:39
prodigy написав:
слить 39,60 було 5-6 годин не більше (мало хто повірив в цей шанс)
в лотерею тоже не все выигрывают
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vitaliiangel
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