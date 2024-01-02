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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 544545546547
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 15:34

Re: Клуб 200К - Теребеньки

Социальный курс стартует от 38.31, дешевле не видно
Proofy
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 15:44

  Игорь Алексеевич написав:Карусель становится сегодня выгодной у кого есть свободные на руках 10штук баксов.
золотые слова, кто смог откупиться в 20х числах декабра по 37,60 и под ёлочку слиться по 39,60
  Proofy написав:Социальный курс стартует от 38.31, дешевле не видно
вам шо 60 коп мало? 38,90 приём.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 16:01

Re: Клуб 200К - Теребеньки

Господа, гривневые депо ещё актуальны или ещё нет?)
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 16:06

Re: Клуб 200К - Теребеньки

Andrey2512 написав:Господа, гривневые депо ещё актуальны или ещё нет?)
Це треба питати в Игоря Алексєєвича :)
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 16:31

  Andrey2512 написав:Господа, гривневые депо ещё актуальны или ещё нет?)


а чому ні?, якщо на 2-3 роки то краще ОВДП
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 16:34

  vitaliiangel написав:
  Игорь Алексеевич написав:Карусель становится сегодня выгодной у кого есть свободные на руках 10штук баксов.
золотые слова, кто смог откупиться в 20х числах декабра по 37,60 и под ёлочку слиться по 39,60
  Proofy написав:Социальный курс стартует от 38.31, дешевле не видно
вам шо 60 коп мало? 38,90 приём.


якщо продавати валюту, то 60коп це дуже мало, а якщо гривна впала на рахунки майже з неба, то хай буде

слить 39,60 було 5-6 годин не більше (мало хто повірив в цей шанс)
Востаннє редагувалось prodigy в Вів 02 січ, 2024 16:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 16:39

  prodigy написав:слить 39,60 було 5-6 годин не більше (мало хто повірив в цей шанс)
в лотерею тоже не все выигрывают
vitaliiangel
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