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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 02 січ, 2024 15:34
Социальный курс стартует от 38.31, дешевле не видно
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Proofy
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Додано: Вів 02 січ, 2024 15:44
Игорь Алексеевич написав:
Карусель становится сегодня выгодной у кого есть свободные на руках 10штук баксов.
золотые слова, кто смог откупиться в 20х числах декабра по 37,60 и под ёлочку слиться по 39,60
Proofy написав:
Социальный курс стартует от 38.31, дешевле не видно
вам шо 60 коп мало? 38,90 приём.
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vitaliiangel
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Додано: Вів 02 січ, 2024 16:01
Господа, гривневые депо ещё актуальны или ещё нет?)
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Andrey2512
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Додано: Вів 02 січ, 2024 16:06
Andrey2512 написав:Господа, гривневые депо ещё актуальны или ещё нет?)
Це треба питати в Игоря Алексєєвича
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Додано: Вів 02 січ, 2024 16:31
Andrey2512 написав:
Господа, гривневые депо ещё актуальны или ещё нет?)
а чому ні?, якщо на 2-3 роки то краще ОВДП
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prodigy
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Додано: Вів 02 січ, 2024 16:34
vitaliiangel написав: Игорь Алексеевич написав:
Карусель становится сегодня выгодной у кого есть свободные на руках 10штук баксов.
золотые слова, кто смог откупиться в 20х числах декабра по 37,60 и под ёлочку слиться по 39,60
Proofy написав:
Социальный курс стартует от 38.31, дешевле не видно
вам шо 60 коп мало? 38,90 приём.
якщо продавати валюту, то 60коп це дуже мало, а якщо гривна впала на рахунки майже з неба, то хай буде
слить 39,60 було 5-6 годин не більше (мало хто повірив в цей шанс)
Востаннє редагувалось prodigy
в Вів 02 січ, 2024 16:43, всього редагувалось 1 раз.
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prodigy
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Додано: Вів 02 січ, 2024 16:39
prodigy написав:
слить 39,60 було 5-6 годин не більше (мало хто повірив в цей шанс)
в лотерею тоже не все выигрывают
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vitaliiangel
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Додано: Вів 02 січ, 2024 17:16
prodigy написав: Andrey2512 написав:
Господа, гривневые депо ещё актуальны или ещё нет?)
а чому ні?, якщо на 2-3 роки то краще ОВДП
никто не знает какой курс будет через 2-3 роки, для себя на долгострок не готов так рисковать.
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Proofy
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Додано: Вів 02 січ, 2024 17:19
prodigy написав:
якщо продавати валюту, то 60коп це дуже мало
не очень мало, но и немного. Вот гривна разница получилась это хорошо.
Некоторые обменки светили курс 40 на продажу 31го, но я не знаю курс приема, не до этого было.
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Proofy
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Додано: Вів 02 січ, 2024 18:35
напомню еще один свой прогноз
vitaliiangel написав:
их цель сбалансировать спрос / предложение, и если сбалансировать не получится, ограничения вернут или придумают новые. Не может курс долго держаться на интервенциях. Это как исскуственная почка.
если гривна продолжит падать, нбу вернёт (либо выдумает новые) ограничения для межбанка.
И (скорее всего) опять запретят "свободную продажу" из кассы (из тех соображений, что некоторый % клиентов выкупают всё валюту и её дефицит толкает курс доллара вверх)..
То есть вернется социальный доллар онлайн, с зазором 60-80 коп от ЧР. Далее большее количество людей включится в карусель, чем накормит себя, обменки и собъёт курс. Курс растёт на дефиците, и если не размазать продажу по всем участникам рынка, дефицит будет только усиливаться.
Пока что валюту выкупают "свои" и это не просто слова. У меня есть скрин переписки с кассиром, где пишут день и время, когда зайти за валютой. В это же время людям с улицы говорят "валюты нет" или "96й".
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Вів 02 січ, 2024 18:42, всього редагувалось 2 разів.
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