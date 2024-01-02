|
|
|
Клуб 200К - Теребеньки
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 02 січ, 2024 18:39
Proofy написав: prodigy написав:
якщо продавати валюту, то 60коп це дуже мало
не очень мало, но и немного. Вот гривна разница получилась это хорошо.
Некоторые обменки светили курс 40 на продажу 31го, но я не знаю курс приема, не до этого было.
Я 31 за хлібом після обід вийшов то в дурній обмінці ,,на лоха,, в продмагазині був курс доляра прийом 38 і продаж 41.
А в реальних де оптом здати трохи більше 39 був прийом. Та якось стрьомно було уходить в гривньопапір... А виявляється зря.
Зранку сьогодні обмінки почали з прийому 38,60. Дивлячись таблицю обмінок у Києві, не захотілось й виходити з дому. Падажждьом...
-
alex lem
-
-
- Повідомлень: 2980
- З нами з: 25.12.08
- Подякував: 132 раз.
- Подякували: 368 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 02 січ, 2024 18:45
vitaliiangel написав:
напомню еще один свой прогноз
vitaliiangel написав:
их цель сбалансировать спрос / предложение, и если сбалансировать не получится, ограничения вернут или придумают новые. Не может курс долго держаться на интервенциях. Это как исскуственная почка.
если гривна продолжит падать, нбу вернёт (либо выдумает новые) ограничения для межбанка.
И (скорее всего) опять запретят "свободную продажу" из кассы (из тех соображений, что некоторый % клиентов выкупают всё валюту и её дефицит толкает курс доллара вверх)..
То есть вернется социальный доллар онлайн, с зазором 60-80 коп от ЧР. Далее большее количество людей включится в карусель, чем накормит себя, обменки и собъёт курс. Курс растёт на дефиците, и если не размазать продажу по всем участникам рынка, дефицит будет только усиливаться.
Пока что валюту выкупают "свои" и это не просто слова. У меня есть скрин переписки с кассиром, где пишут день и время, когда зайти за валютой. В это же время людям с улицы говорят "валюты нет" или "96й".
Добрі новини,готівка є. Те що не продають всім все і одразу робить дефіцит. Поки обмінки на опт тримають різницю майже 50 копійок,це забагато.
-
sens
-
-
- Повідомлень: 15258
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 840 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 02 січ, 2024 18:47
vitaliiangel написав: vitaliiangel написав:
какой курс киевских обменок вы вангуете на 2-3 января
я 39,50
ошибся на 30коп хотя 3е число еще не наступило
Поки всі відпочивають
-
sens
-
-
- Повідомлень: 15258
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 840 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 02 січ, 2024 18:47
sens написав:
Поки обмінки на опт тримають різницю майже 50 копійок,це забагато.
1,2% не то чтобы много. как раз карусельщику на пиво/пиццу/топливо. А розничному покупанту без раницы 3890 заплатить или 3940 за 100$ в его жизни 50 грн роли не сыграют.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Вів 02 січ, 2024 18:49, всього редагувалось 1 раз.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 21552
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2349 раз.
- Подякували: 3323 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 02 січ, 2024 18:49
vitaliiangel написав: sens написав:
Поки обмінки на опт тримають різницю майже 50 копійок,це забагато.
1,2% не то чтобы много. как раз арусельщику на пиво/пиццу/топливо.
Завдяки вашим порадам,за два дні був сенс купити.
-
sens
-
-
- Повідомлень: 15258
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 840 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 02 січ, 2024 18:51
sens написав: vitaliiangel написав: sens написав:
Поки обмінки на опт тримають різницю майже 50 копійок,це забагато.
1,2% не то чтобы много. как раз арусельщику на пиво/пиццу/топливо.
Завдяки вашим порадам,за два дні був сенс купити.
пока не протрезвеют в нбу, курс будет медленно продолжать расти на ожиданиях новых сюрпризов. Потом начнутся интервенции и курс собьют. Или до 40-41 не будут сильно сбивать. НБУ нелогичен в своих действиях. Зачем например были нужны рекордные интервенции в декабре я так и не понял. Слили 3 ярда чтобы на пару недель курс стал 37. Чем ниже курс, тем больше дефицит валюты. Гривневые доходы не бесконечны и с какой-то цифры дефицита уже не будет.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 21552
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2349 раз.
- Подякували: 3323 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|9981
|2107606
|
|