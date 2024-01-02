vitaliiangel написав:

vitaliiangel написав: их цель сбалансировать спрос / предложение, и если сбалансировать не получится, ограничения вернут или придумают новые. Не может курс долго держаться на интервенциях. Это как исскуственная почка. их цель сбалансировать спрос / предложение, и если сбалансировать не получится, ограничения вернут или придумают новые. Не может курс долго держаться на интервенциях. Это как исскуственная почка.

напомню еще один свой прогнозесли гривна продолжит падать, нбу вернёт (либо выдумает новые) ограничения для межбанка.И (скорее всего) опять запретят "свободную продажу" из кассы (из тех соображений, что некоторый % клиентов выкупают всё валюту и её дефицит толкает курс доллара вверх)..То есть вернется социальный доллар онлайн, с зазором 60-80 коп от ЧР. Далее большее количество людей включится в карусель, чем накормит себя, обменки и собъёт курс. Курс растёт на дефиците, и если не размазать продажу по всем участникам рынка, дефицит будет только усиливаться.Пока что валюту выкупают "свои" и это не просто слова. У меня есть скрин переписки с кассиром, где пишут день и время, когда зайти за валютой. В это же время людям с улицы говорят "валюты нет" или "96й".