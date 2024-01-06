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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 546547548549
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 21:30

Комусь у Кредитвесті видавали новими? Бо мені сказали що є тільки 96р і нові бувають дуже рідко.
Dollarman
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 06:25

  Dollarman написав:Комусь у Кредитвесті видавали новими? Бо мені сказали що є тільки 96р і нові бувають дуже рідко.

Выдавали 2006 который в обменках берут по одинаковому с синим курсу. Если дефицит валюты усилится будут и 96й брать
vitaliiangel
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