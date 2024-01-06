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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 04 січ, 2024 21:30
Комусь у Кредитвесті видавали новими? Бо мені сказали що є тільки 96р і нові бувають дуже рідко.
Додано: Суб 06 січ, 2024 06:25
Додано: Нед 07 січ, 2024 00:02
курс понизился в пятницу около 16:00. я договорился сдать 10+куе по 39,45 и пока был в дороге, мне позвонили сказали 39,35 По этому курсу взяли как белые 2006 так и синие. Есть надежда что банки тоже снизят. Хорошо что не вложился в пятницу, кассы в основном до 17 работают.
Клирдом обидел - выдал белые. Укргаз на майдане охринели, пришлось применить админдавление.
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