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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 546547548549
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 21:30

Комусь у Кредитвесті видавали новими? Бо мені сказали що є тільки 96р і нові бувають дуже рідко.
Dollarman
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 06:25

  Dollarman написав:Комусь у Кредитвесті видавали новими? Бо мені сказали що є тільки 96р і нові бувають дуже рідко.

Выдавали 2006 который в обменках берут по одинаковому с синим курсу. Если дефицит валюты усилится будут и 96й брать
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 00:02

  lara_08 написав:
  Krokodil написав:мда, ситуация с заказом валюты немного напрягает, надеюсь что банки подвезут нал с другой страны

Сегодня курс в обменниках понизился, скорее всего появился инсайд, что банки с понедельника завозят валюту.

курс понизился в пятницу около 16:00. я договорился сдать 10+куе по 39,45 и пока был в дороге, мне позвонили сказали 39,35 По этому курсу взяли как белые 2006 так и синие. Есть надежда что банки тоже снизят. Хорошо что не вложился в пятницу, кассы в основном до 17 работают.

Клирдом обидел - выдал белые. Укргаз на майдане охринели, пришлось применить админдавление.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 01:53

  vitaliiangel написав: Укргаз
охринели, пришлось применить админдавление.

типа?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 02:10

Re: Клуб 200К - Теребеньки

С выдачей всё ок? А то начинаю очковать, депики лежать будут до февраля-марта ) а вы к тому времени всю валюту разберёте 😂
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 03:21

  flysoulfly написав:
  vitaliiangel написав: Укргаз
охринели, пришлось применить админдавление.

типа?

Вызывать начальницу и объяснять ей как надо вести себя с клиентами.
vitaliiangel
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