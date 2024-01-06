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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 04 січ, 2024 21:30
Комусь у Кредитвесті видавали новими? Бо мені сказали що є тільки 96р і нові бувають дуже рідко.
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Dollarman
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Додано: Суб 06 січ, 2024 06:25
Dollarman написав:
Комусь у Кредитвесті видавали новими? Бо мені сказали що є тільки 96р і нові бувають дуже рідко.
Выдавали 2006 который в обменках берут по одинаковому с синим курсу. Если дефицит валюты усилится будут и 96й брать
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vitaliiangel
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Додано: Нед 07 січ, 2024 00:02
lara_08 написав: Krokodil написав:
мда, ситуация с заказом валюты немного напрягает, надеюсь что банки подвезут нал с другой страны
Сегодня курс в обменниках понизился, скорее всего появился инсайд, что банки с понедельника завозят валюту.
курс понизился в пятницу около 16:00. я договорился сдать 10+куе по 39,45 и пока был в дороге, мне позвонили сказали 39,35 По этому курсу взяли как белые 2006 так и синие. Есть надежда что банки тоже снизят. Хорошо что не вложился в пятницу, кассы в основном до 17 работают.
Клирдом обидел - выдал белые. Укргаз на майдане охринели, пришлось применить админдавление.
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vitaliiangel
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Додано: Нед 07 січ, 2024 01:53
vitaliiangel написав:
Укргаз
охринели, пришлось применить админдавление
.
типа?
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flysoulfly
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Додано: Нед 07 січ, 2024 02:10
С выдачей всё ок? А то начинаю очковать, депики лежать будут до февраля-марта ) а вы к тому времени всю валюту разберёте 😂
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Andrey2512
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Додано: Нед 07 січ, 2024 03:21
flysoulfly написав: vitaliiangel написав:
Укргаз
охринели, пришлось применить админдавление
.
типа?
Вызывать начальницу и объяснять ей как надо вести себя с клиентами.
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vitaliiangel
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Додано: Нед 07 січ, 2024 08:46
vitaliiangel написав: lara_08 написав: Krokodil написав:
мда, ситуация с заказом валюты немного напрягает, надеюсь что банки подвезут нал с другой страны
Сегодня курс в обменниках понизился, скорее всего появился инсайд, что банки с понедельника завозят валюту.
курс понизился в пятницу около 16:00. я договорился сдать 10+куе по 39,45 и пока был в дороге, мне позвонили сказали 39,35 По этому курсу взяли как белые 2006 так и синие. Есть надежда что банки тоже снизят. Хорошо что не вложился в пятницу, кассы в основном до 17 работают.
Клирдом обидел - выдал белые. Укргаз на майдане охринели, пришлось применить админдавление.
За вихідні у банків курс піднявся ,обмінки,як було 28; грудня - набрали бакса, відтепер знову спред став більше 10 копійок і знову купляють майже по 38,15 і декілька по 38,2. Так що в п'ятницю якщо встигли по 38,35,це добра сділка,не зрозуміло як домовлялись за суму і курс і була зміна умов - не встигли чи не вся сумма була емісійна. Так просто на рівному місці вас підстрігли на 2 Сковороди...
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sens
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Додано: Нед 07 січ, 2024 09:16
vitaliiangel написав: Dollarman написав:
Комусь у Кредитвесті видавали новими? Бо мені сказали що є тільки 96р і нові бувають дуже рідко.
Выдавали 2006 который в обменках берут по одинаковому с синим курсу. Если дефицит валюты усилится будут и 96й брать
Будуть не будуть, важливо що зараз в обміннику курс 1996 гірший ніж в касі банку
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Додано: Нед 07 січ, 2024 10:06
sens написав:
п'ятницю якщо встигли по 38,35
тобто 39,35? в Одесі і сьогодні є 39,30 (пушкіна 52)
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prodigy
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