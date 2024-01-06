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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 07 січ, 2024 10:44
prodigy написав: sens написав:
п'ятницю якщо встигли по 38,35
тобто 39,35? в Одесі і сьогодні є 39,30 (пушкіна 52)
по разным городам курсы отличаются. Я сдавал в пятницу в 16:30 по 39,35 (ул. Большая Васильковская 48) а сейчас они светят 39,15
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Додано: Нед 07 січ, 2024 10:48
vitaliiangel написав: flysoulfly написав: vitaliiangel написав:
Укргаз
охринели, пришлось применить админдавление
.
типа?
Вызывать начальницу и объяснять ей как надо вести себя с клиентами.
нуу, это ж не админдавление
это просто "наехал" и "взял на понт" случайно
слабое звено
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Нед 07 січ, 2024 10:59, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 07 січ, 2024 10:59
flysoulfly написав:
просто "наехал" и "взял на понт" случайно слабое звено
это работает только в укргазе. Ощад, сенс и Приват грубым тоном пошлют в ж.. Поэтому перед обменом всегда надо спрашивать, чем выдадут. Газмяс ведёт себя культурнее и если им объяснить, что к депозитчикам должно быть минимальное уважение, могут выдать синие. В сенсе начнут ныть, что затёртый с печатями 96й имеет такую же цену как и новый синий. На вопрос почему у них синих не бывает у кассира ответа нет. Зато есть у меня.
Многие кассиры меняют свой синий на ваш 96й с доплатой 10 коп. Но надо хитро договариваться. И всегда иметь 96й на случай если кассир запросит обмен. Мне эту тайну знакомый валютчик открыл.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Нед 07 січ, 2024 11:55, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 07 січ, 2024 11:36
vitaliiangel написав: flysoulfly написав:
просто "наехал" и "взял на понт" случайно слабое звено
это работает только в укргазе. Ощад, сенс и Приват грубым тоном пошлют в ж.. Поэтому перед обменом всегда надо спрашивать, чем выдадут. Газмяс ведёт себя культурнее и если им объяснить, что к депозитчикам должно быть минимальное уважение, могут выдать синие. В сенсе начнут ныть, что затёртый с печатями 96й имеет такую же цену как и новый синий. На вопрос почему у них синих не бывает у кассира ответа нет.
Многие кассиры меняют свой синий на ваш 96й с доплатой 10 коп. Но надо хитро договариваться. И всегда иметь 96й на случай если кассир запросит обмен. Мне эту тайну знакомый валютчик открыл.
обмінка міняє білий на синій за 15 грн , доречі білий лише 2001,2003,2006 ( немає 2008 року купюри 100 це повтор для investor_k) , тому на касі такий обмін справді має сенс. Які таємниці щодо валюти євро?
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Додано: Нед 07 січ, 2024 11:54
sens написав:
Які таємниці щодо валюти євро?
евро я занимался в ноябре, сейчас считаю его курс к доллару надутым и не рискую.
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