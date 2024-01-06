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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 548549550551>
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 10:44

  prodigy написав:
  sens написав:п'ятницю якщо встигли по 38,35


тобто 39,35? в Одесі і сьогодні є 39,30 (пушкіна 52)

по разным городам курсы отличаются. Я сдавал в пятницу в 16:30 по 39,35 (ул. Большая Васильковская 48) а сейчас они светят 39,15
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 10:48

  vitaliiangel написав:
  flysoulfly написав:
  vitaliiangel написав: Укргаз
охринели, пришлось применить админдавление.

типа?

Вызывать начальницу и объяснять ей как надо вести себя с клиентами.
нуу, это ж не админдавление
:mrgreen: это просто "наехал" и "взял на понт" случайно слабое звено
Востаннє редагувалось flysoulfly в Нед 07 січ, 2024 10:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 10:59

  flysoulfly написав:просто "наехал" и "взял на понт" случайно слабое звено
это работает только в укргазе. Ощад, сенс и Приват грубым тоном пошлют в ж.. Поэтому перед обменом всегда надо спрашивать, чем выдадут. Газмяс ведёт себя культурнее и если им объяснить, что к депозитчикам должно быть минимальное уважение, могут выдать синие. В сенсе начнут ныть, что затёртый с печатями 96й имеет такую же цену как и новый синий. На вопрос почему у них синих не бывает у кассира ответа нет. Зато есть у меня.

Многие кассиры меняют свой синий на ваш 96й с доплатой 10 коп. Но надо хитро договариваться. И всегда иметь 96й на случай если кассир запросит обмен. Мне эту тайну знакомый валютчик открыл.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 07 січ, 2024 11:55, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 11:36

  vitaliiangel написав:
  flysoulfly написав:просто "наехал" и "взял на понт" случайно слабое звено
это работает только в укргазе. Ощад, сенс и Приват грубым тоном пошлют в ж.. Поэтому перед обменом всегда надо спрашивать, чем выдадут. Газмяс ведёт себя культурнее и если им объяснить, что к депозитчикам должно быть минимальное уважение, могут выдать синие. В сенсе начнут ныть, что затёртый с печатями 96й имеет такую же цену как и новый синий. На вопрос почему у них синих не бывает у кассира ответа нет.

Многие кассиры меняют свой синий на ваш 96й с доплатой 10 коп. Но надо хитро договариваться. И всегда иметь 96й на случай если кассир запросит обмен. Мне эту тайну знакомый валютчик открыл.
обмінка міняє білий на синій за 15 грн , доречі білий лише 2001,2003,2006 ( немає 2008 року купюри 100 це повтор для investor_k) , тому на касі такий обмін справді має сенс. Які таємниці щодо валюти євро?
sens
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 11:54

  sens написав:Які таємниці щодо валюти євро?
евро я занимался в ноябре, сейчас считаю его курс к доллару надутым и не рискую.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 11:59

  vitaliiangel написав:
  sens написав:Які таємниці щодо валюти євро?
евро я занимался в ноябре, сейчас считаю его курс к доллару надутым и не рискую.
курс трохи надутий,можливо,це твердження ніким не заперечується, питання було про валютників і банки,чому євро має більший спред але кращі курси у обмінок які мають в портфелі не менше 4 валют для обміну на гривню
sens
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 12:08

  vitaliiangel написав:
  prodigy написав:
  sens написав:п'ятницю якщо встигли по 38,35


тобто 39,35? в Одесі і сьогодні є 39,30 (пушкіна 52)

по разным городам курсы отличаются. Я сдавал в пятницу в 16:30 по 39,35 (ул. Большая Васильковская 48) а сейчас они светят 39,15


але не 38,35?
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 12:10

  liontiger написав:Бачив на форумі як можна обходити комісію в Укрексім, але не можу знайти, можливо добрі люди можуть кинути посилання, або розписати.
Хотів уточнити ще по Піреусу, чомусь його вніс в банки, які для мене не цікаві, але дивлюсь останнім часом він тримається вище середини рейтингу. Чи є в ньому проблеми, наявність валюти, тариф обслуговування, порядок поповнення та валютообмін, зняття валюти?


Будь ласка


по Єксиму- відкрити віртуальну дол карту в додатку. Купити валюту на віртуальну і потім переказати на фізичну карту доларову.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 12:13

  prodigy написав:
  liontiger написав:Бачив на форумі як можна обходити комісію в Укрексім, але не можу знайти, можливо добрі люди можуть кинути посилання, або розписати.
Хотів уточнити ще по Піреусу, чомусь його вніс в банки, які для мене не цікаві, але дивлюсь останнім часом він тримається вище середини рейтингу. Чи є в ньому проблеми, наявність валюти, тариф обслуговування, порядок поповнення та валютообмін, зняття валюти?


Будь ласка


по Єксиму- відкрити віртуальну дол карту в додатку. Купити валюту на віртуальну і потім переказати на фізичну карту доларову.

Колись так списало 1,37 уо. Спочатку депозит з виплатою на фізичну з якої цільові безкоштовно
sens
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 12:31

  prodigy написав:
  vitaliiangel написав:
  prodigy написав:
тобто 39,35? в Одесі і сьогодні є 39,30 (пушкіна 52)

по разным городам курсы отличаются. Я сдавал в пятницу в 16:30 по 39,35 (ул. Большая Васильковская 48) а сейчас они светят 39,15


але не 38,35?
сенс ошибся
viewtopic.php?p=5670307#p5670307
vitaliiangel
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