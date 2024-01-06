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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 07 січ, 2024 12:38
vitaliiangel написав: sens написав:
Які таємниці щодо валюти євро?
евро я занимался в ноябре, сейчас считаю его курс к доллару надутым и не рискую.
вот именно - завтра кросскурс может упасть типа к 1,04 - и все карусельные рассчеты по конкретной комбинации в жоπ√ ...на пару месяцев, если не на полгода
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