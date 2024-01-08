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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 08 січ, 2024 19:34
вобщем после выходных захотелось "поработать" в клубе 50к а по новому курсу не пойму сколько сейчас пайка, сколько покупать? 1300 дол уже не дают купить по новому курсу, значит брать 1250? или докупать в кассе пару баксов до 1300? кто как поступает?
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nekefer
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