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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 551552553554
Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 19:34

Re: Клуб 200К - Теребеньки

вобщем после выходных захотелось "поработать" в клубе 50к а по новому курсу не пойму сколько сейчас пайка, сколько покупать? 1300 дол уже не дают купить по новому курсу, значит брать 1250? или докупать в кассе пару баксов до 1300? кто как поступает?
nekefer
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