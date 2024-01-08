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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 551552553554
Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 19:34

Re: Клуб 200К - Теребеньки

вобщем после выходных захотелось "поработать" в клубе 50к а по новому курсу не пойму сколько сейчас пайка, сколько покупать? 1300 дол уже не дают купить по новому курсу, значит брать 1250? или докупать в кассе пару баксов до 1300? кто как поступает?
nekefer
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 21:01

  nekefer написав:кто как поступает?
накупите мелких, единички, пятёрки, 10ки и давайте их в обмен на круглую сумму. Или доплачивайте.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 21:04

сегодня был в 10 банках. Ажиотажа не то что нет, в мтб, пиреусе, юнексе, пивденном, правэксе, прокредите, идее, раде и аккорде я был на момент своего визита единственным клиентом.

Только в тасе (возле пиреуса) кто то толпился. И вообще людей в Киеве стало намного меньше, чем в ноябре.

Из плохого везде теперь надо заказывать валюту. То есть оборотных 13куе для работы может не хватить. В юнексе и аккорде только 96й. Если вломить туда по 1300 надо потом бегать каждый день, чтобы хотя бы 2006 выдали. Карусель после каникул стала геморная.

мтб выдал синие без заказа.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 21:18

  vitaliiangel написав:
  nekefer написав:кто как поступает?
накупите мелких, единички, пятёрки, 10ки и давайте их в обмен на круглую сумму. Или доплачивайте.

Ви сьогодні купляли на 1300 і решту додавали чи купляли на 1200?
sens
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 21:25

  sens написав:
  vitaliiangel написав:
  nekefer написав:кто как поступает?
накупите мелких, единички, пятёрки, 10ки и давайте их в обмен на круглую сумму. Или доплачивайте.

Ви сьогодні купляли на 1300 і решту додавали чи купляли на 1200?
мелочёвку снял уже папизже в основном доплачивал. 1200 и 1250 не вариант
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 21:30

  vitaliiangel написав:сегодня был в 10 банках. Ажиотажа не то что нет, в мтб, пиреусе, юнексе, пивденном, правэксе, прокредите, идее, раде и аккорде я был на момент своего визита единственным клиентом.

Только в тасе (возле пиреуса) кто то толпился. И вообще людей в Киеве стало намного меньше, чем в ноябре.

Из плохого везде теперь надо заказывать валюту. То есть оборотных 13куе для работы может не хватить. В юнексе и аккорде только 96й. Если вломить туда по 1300 надо потом бегать каждый день, чтобы хотя бы 2006 выдали. Карусель после каникул стала геморная.

мтб выдал синие без заказа.

Що робите з хуліганством у вигляді аккорд чи юнекс?
sens
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 21:44

  vitaliiangel написав:сегодня был в 10 банках

везде теперь надо заказывать валюту

Карусель после каникул стала геморная.
она полностью такая с середины декабря
декабля
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