sens написав:vitaliiangel написав:сегодня был в 10 банках. Ажиотажа не то что нет, в мтб, пиреусе, юнексе, пивденном, правэксе, прокредите, идее, раде и аккорде я был на момент своего визита единственным клиентом.
Только в тасе (возле пиреуса) кто то толпился. И вообще людей в Киеве стало намного меньше, чем в ноябре.
Из плохого везде теперь надо заказывать валюту. То есть оборотных 13куе для работы может не хватить. В юнексе и аккорде только 96й. Если вломить туда по 1300 надо потом бегать каждый день, чтобы хотя бы 2006 выдали. Карусель после каникул стала геморная.
мтб выдал синие без заказа.
Що робите з хуліганством у вигляді аккорд чи юнекс?
Я з акордом розірвав усі стосунки