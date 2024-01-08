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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 09 січ, 2024 04:42
sens написав: vitaliiangel написав:
сегодня был в 10 банках. Ажиотажа не то что нет, в мтб, пиреусе, юнексе, пивденном, правэксе, прокредите, идее, раде и аккорде я был на момент своего визита единственным клиентом
.
Только в тасе (возле пиреуса) кто то толпился. И вообще людей в Киеве стало намного меньше, чем в ноябре.
Из плохого везде теперь надо заказывать валюту. То есть оборотных 13куе для работы может не хватить. В юнексе и аккорде только 96й. Если вломить туда по 1300 надо потом бегать каждый день, чтобы хотя бы 2006 выдали. Карусель после каникул стала геморная.
мтб выдал синие без заказа.
Що робите з хуліганством у вигляді аккорд чи юнекс?
Я з акордом розірвав усі стосунки
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Додано: Вів 09 січ, 2024 11:23
В Укрсибі можна віддалено відкрити валютну картку чи рахунок?
Що краще для обміну?
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Додано: Вів 09 січ, 2024 12:26
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