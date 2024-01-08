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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 09 січ, 2024 04:42
sens написав: vitaliiangel написав:
сегодня был в 10 банках. Ажиотажа не то что нет, в мтб, пиреусе, юнексе, пивденном, правэксе, прокредите, идее, раде и аккорде я был на момент своего визита единственным клиентом
.
Только в тасе (возле пиреуса) кто то толпился. И вообще людей в Киеве стало намного меньше, чем в ноябре.
Из плохого везде теперь надо заказывать валюту. То есть оборотных 13куе для работы может не хватить. В юнексе и аккорде только 96й. Если вломить туда по 1300 надо потом бегать каждый день, чтобы хотя бы 2006 выдали. Карусель после каникул стала геморная.
мтб выдал синие без заказа.
Що робите з хуліганством у вигляді аккорд чи юнекс?
Я з акордом розірвав усі стосунки
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Додано: Вів 09 січ, 2024 11:23
В Укрсибі можна віддалено відкрити валютну картку чи рахунок?
Що краще для обміну?
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Melanor1
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Додано: Вів 09 січ, 2024 12:26
Пpивaт онлaйн З8.6l
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10/9/9
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Додано: Вів 09 січ, 2024 13:42
10/9/9 написав:
Пpивaт онлaйн З8.6l
осваиваем новый социальный курс.
Я пока с одного банка снимал и нес в другой курс поменялся, причем все дружно банки теперь работают, не тормозят.
Обменки застыли, вот оно долгожданное сближение, о котором так много говорили...
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Proofy
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Додано: Вів 09 січ, 2024 13:48
Proofy написав:
Обменки застыли, вот оно
та да
сволота
мабуть, їхні потенційні покупці теж трошки охрєнєвають поки що
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flysoulfly
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Додано: Вів 09 січ, 2024 13:53
Как считаете, стоит ли продолжать закидывать котлеты на конверт-депо? В свете того, что помощь союзники нам задерживают и не ясно как будут отдавать чрез 3 месяца валюту.
Или переждать на гривнедепо 3 месяца?
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Andrey2512
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Додано: Вів 09 січ, 2024 13:56
Andrey2512 написав:
переждать на гривнедепо 3 месяца?
состоянием на сегодня - ваще смелое решение.
Позже - надо подумать. Как пойдут новости.
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flysoulfly
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Додано: Вів 09 січ, 2024 14:21
vitaliiangel написав: Dollarman написав:
Комусь у Кредитвесті видавали новими? Бо мені сказали що є тільки 96р і нові бувають дуже рідко.
Выдавали 2006 который в обменках берут по одинаковому с синим курсу. Если дефицит валюты усилится будут и 96й брать
Мені видавали 2006 нормальної якості. Правда, в цей день я хотів отримати більше, але сказали, що залишились тільки 96. На слідуючий день без проблем отримав 2006.
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nord
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