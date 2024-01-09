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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 552553554555
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 04:42

  sens написав:
  vitaliiangel написав:сегодня был в 10 банках. Ажиотажа не то что нет, в мтб, пиреусе, юнексе, пивденном, правэксе, прокредите, идее, раде и аккорде я был на момент своего визита единственным клиентом.

Только в тасе (возле пиреуса) кто то толпился. И вообще людей в Киеве стало намного меньше, чем в ноябре.

Из плохого везде теперь надо заказывать валюту. То есть оборотных 13куе для работы может не хватить. В юнексе и аккорде только 96й. Если вломить туда по 1300 надо потом бегать каждый день, чтобы хотя бы 2006 выдали. Карусель после каникул стала геморная.

мтб выдал синие без заказа.

Що робите з хуліганством у вигляді аккорд чи юнекс?

Я з акордом розірвав усі стосунки
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 11:23

укрсиб

В Укрсибі можна віддалено відкрити валютну картку чи рахунок?
Що краще для обміну?
Melanor1
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 12:26

Пpивaт онлaйн З8.6l
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 13:42

  10/9/9 написав:Пpивaт онлaйн З8.6l
осваиваем новый социальный курс.
Я пока с одного банка снимал и нес в другой курс поменялся, причем все дружно банки теперь работают, не тормозят.

Обменки застыли, вот оно долгожданное сближение, о котором так много говорили...
Proofy
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 13:48

  Proofy написав:Обменки застыли, вот оно
та да
сволота :mrgreen:

мабуть, їхні потенційні покупці теж трошки охрєнєвають поки що
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 13:53

Re: Клуб 200К - Теребеньки

Как считаете, стоит ли продолжать закидывать котлеты на конверт-депо? В свете того, что помощь союзники нам задерживают и не ясно как будут отдавать чрез 3 месяца валюту.

Или переждать на гривнедепо 3 месяца?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 13:56

  Andrey2512 написав:переждать на гривнедепо 3 месяца?
:shock: состоянием на сегодня - ваще смелое решение.

Позже - надо подумать. Как пойдут новости.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 14:21

  vitaliiangel написав:
  Dollarman написав:Комусь у Кредитвесті видавали новими? Бо мені сказали що є тільки 96р і нові бувають дуже рідко.

Выдавали 2006 который в обменках берут по одинаковому с синим курсу. Если дефицит валюты усилится будут и 96й брать

Мені видавали 2006 нормальної якості. Правда, в цей день я хотів отримати більше, але сказали, що залишились тільки 96. На слідуючий день без проблем отримав 2006.
nord
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 14:54

  Andrey2512 написав:Как считаете, стоит ли продолжать закидывать котлеты на конверт-депо? В свете того, что помощь союзники нам задерживают и не ясно как будут отдавать чрез 3 месяца валюту.

Или переждать на гривнедепо 3 месяца?
через три месяца можно и убыток зафиксировать на конвертдепо депо, события очень динамично развиваются
Proofy
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 15:50

Andrey2512 Не существует универсального ответа! Каждый решение принимает для себя самостоятельно! Даже эксперты гадают :mrgreen:
Долар по 4 грн
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