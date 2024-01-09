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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 553554555556
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 16:27

  Andrey2512 написав:Как считаете, стоит ли продолжать закидывать котлеты на конверт-депо? В свете того, что помощь союзники нам задерживают и не ясно как будут отдавать чрез 3 месяца валюту.

Или переждать на гривнедепо 3 месяца?

На мою думку можна і треба. Я був одним із перших на мені ще менеджери банків тренувались. А тут всі казали що буде Ж. Гроші дадуть куди вони дінуться.... І це краще ніж сидіти і гривні
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 16:52

У НБУ назвали найприбутковіші та збиткові банки:

"До збиткових банків увійшли
Правекс банк (-17 млн грн),
Мотор банк (-45,7 млн грн),
Оксі банк (-22,39 млн грн)
та Альпарі банк (-4,69 млн грн)."

https://delo.ua/banks/u-nbu-nazvali-nai ... ki-427980/
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 17:12

10/9/9 Є ще перелік з 5 яких оштрафували за недотримання вимог валютного контролю... :twisted:
Долар по 4 грн
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 17:29

  10/9/9 написав:У НБУ назвали найприбутковіші та збиткові банки:

"До збиткових банків увійшли
Правекс банк (-17 млн грн),
Мотор банк (-45,7 млн грн),
Оксі банк (-22,39 млн грн)
та Альпарі банк (-4,69 млн грн)."

https://delo.ua/banks/u-nbu-nazvali-nai ... ki-427980/

У Оксі мінус штраф і буде загалом триндець
sens
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