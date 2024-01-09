На мою думку можна і треба. Я був одним із перших на мені ще менеджери банків тренувались. А тут всі казали що буде Ж. Гроші дадуть куди вони дінуться.... І це краще ніж сидіти і гривні
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 09 січ, 2024 16:27
На мою думку можна і треба. Я був одним із перших на мені ще менеджери банків тренувались. А тут всі казали що буде Ж. Гроші дадуть куди вони дінуться.... І це краще ніж сидіти і гривні
Додано: Вів 09 січ, 2024 16:52
У НБУ назвали найприбутковіші та збиткові банки:
"До збиткових банків увійшли
Правекс банк (-17 млн грн),
Мотор банк (-45,7 млн грн),
Оксі банк (-22,39 млн грн)
та Альпарі банк (-4,69 млн грн)."
Додано: Вів 09 січ, 2024 17:12
10/9/9 Є ще перелік з 5 яких оштрафували за недотримання вимог валютного контролю...
Додано: Вів 09 січ, 2024 17:29
У Оксі мінус штраф і буде загалом триндець
Додано: Вів 09 січ, 2024 17:52
Re: Клуб 200К - Теребеньки
Додано: Вів 09 січ, 2024 19:02
Додано: Вів 09 січ, 2024 19:03
Національний банк України оприлюднив звіт про оцінку стійкості 20 банків у 2023 році.
у п’яти банків виявили потребу у додатковому капіталі:
Укрексімбанк, МТБ, Правекс-банк,
Укргазбанк, Сенс Банк.
Укргазбанк та Сенс Банк у грудні збільшили капітал до необхідного рівня.
Таким чином, додатковий капітал знадобиться трьом банкам:
Укрексімбанку,
МТБ,
Правексу.
Додано: Вів 09 січ, 2024 19:10
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