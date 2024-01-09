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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 554555556557
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 20:45

  vitaliiangel написав:без проблем отдают валюту Пивденный, Прокредит, Банк львов. Пивденный кому надо дам номер тел. кассира, которая вам позвонит когда будет в кассе синий. Со скрипом отдаёт пиреус и идея.По мтб мне 2 человека написали из Одессы что валюты нет. А банк одесский.
банк Львів у Києві має одне відділення як Грант,Поліком,Альт,Полтава і всі по різному купують готівку - у кого з пятирки у Києві сині,білі та 96?
sens
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 20:47

  Investor_K написав:И что Вы с той валютой делаете?
иногда трачу
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 20:49

  sens написав:- у кого з пятирки у Києві сині,білі та 96?
96 не беру, хотя в теории ими можно скормить тумбу прокредит, 2007 как новые выдал банк Львов (заказ вчера звонок на горячую линию) остальные банки выдавали синие, включая укргаз.
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