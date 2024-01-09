иногда трачу
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 09 січ, 2024 20:49
96 не беру, хотя в теории ими можно скормить тумбу прокредит, 2006 как новые выдал банк Львов (заказ вчера звонок на горячую линию) остальные банки выдавали синие, включая укргаз.
обменка x-change Киев 0968761648 яр.вал 38
в телеге t.me/x_Change_Kiev
Додано: Вів 09 січ, 2024 21:15
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