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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 554555556557
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 20:47

  Investor_K написав:И что Вы с той валютой делаете?
иногда трачу
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 20:49

  sens написав:- у кого з пятирки у Києві сині,білі та 96?
96 не беру, хотя в теории ими можно скормить тумбу прокредит, 2006 как новые выдал банк Львов (заказ вчера звонок на горячую линию) остальные банки выдавали синие, включая укргаз.

обменка x-change Киев 0968761648 яр.вал 38
в телеге t.me/x_Change_Kiev
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 21:15

  Melanor1 написав:В Укрсибі можна віддалено відкрити валютну картку чи рахунок?
Що краще для обміну?

нашо воно вам - я вчора у Львові ходив знімати замовлену валюту, прийшов а в касі кажуть валюти немає - не привезли і хз коли привезуть і чи привезуть
khmelovski
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