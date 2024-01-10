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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 554555556557
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 20:47

  Investor_K написав:И что Вы с той валютой делаете?
иногда трачу
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 20:49

  sens написав:- у кого з пятирки у Києві сині,білі та 96?
96 не беру, хотя в теории ими можно скормить тумбу прокредит, 2006 как новые выдал банк Львов (заказ вчера звонок на горячую линию) остальные банки выдавали синие, включая укргаз.

обменка x-change Киев 0968761648 яр.вал 38
в телеге t.me/x_Change_Kiev
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 21:15

  Melanor1 написав:В Укрсибі можна віддалено відкрити валютну картку чи рахунок?
Що краще для обміну?

нашо воно вам - я вчора у Львові ходив знімати замовлену валюту, прийшов а в касі кажуть валюти немає - не привезли і хз коли привезуть і чи привезуть
khmelovski
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 00:16

  10/9/9 написав:Національний банк України оприлюднив звіт про оцінку стійкості 20 банків у 2023 році.

у п’яти банків виявили потребу у додатковому капіталі:
Укрексімбанк, МТБ, Правекс-банк,
Укргазбанк, Сенс Банк.

Укргазбанк та Сенс Банк у грудні збільшили капітал до необхідного рівня.

Таким чином, додатковий капітал знадобиться трьом банкам:
Укрексімбанку,
МТБ,
Правексу.

https://www.rbc.ua/rus/news/nbu-nazvav- ... 07463.html

Сенс банк (5,25 млрд грн), Укрексімбанк (4,9 млрд грн) прибуток
Противоречивая информация, им надо увеличить капитал :?
Proofy
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 07:49

  khmelovski написав:
  Melanor1 написав:В Укрсибі можна віддалено відкрити валютну картку чи рахунок?
Що краще для обміну?

нашо воно вам - я вчора у Львові ходив знімати замовлену валюту, прийшов а в касі кажуть валюти немає - не привезли і хз коли привезуть і чи привезуть

Таке може бути,коли є попит,а кошти не після депозиту. Нажаль по роботі на Західну Україну немає відрядженнь, здається по євро проблеми не повинні
sens
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