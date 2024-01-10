Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 09 січ, 2024 20:47
Investor_K написав:
И что Вы с той валютой делаете?
иногда трачу
vitaliiangel
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Додано: Вів 09 січ, 2024 20:49
sens написав:
- у кого з пятирки у Києві сині,білі та 96?
96 не беру, хотя в теории ими можно скормить тумбу прокредит, 2006 как новые выдал банк Львов (заказ вчера звонок на горячую линию) остальные банки выдавали синие, включая укргаз.
обменка x-change Киев 0968761648 яр.вал 38
в телеге t.me/x_Change_Kiev
vitaliiangel
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Додано: Вів 09 січ, 2024 21:15
Melanor1 написав:
В Укрсибі можна віддалено відкрити валютну картку чи рахунок?
Що краще для обміну?
нашо воно вам - я вчора у Львові ходив знімати замовлену валюту, прийшов а в касі кажуть валюти немає - не привезли і хз коли привезуть і чи привезуть
khmelovski
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Додано: Сер 10 січ, 2024 00:16
10/9/9 написав:
Національний банк України оприлюднив звіт про оцінку стійкості 20 банків у 2023 році.
у п’яти банків виявили потребу у додатковому капіталі:
Укрексімбанк, МТБ, Правекс-банк,
Укргазбанк, Сенс Банк.
Укргазбанк та Сенс Банк у грудні збільшили капітал до необхідного рівня.
Таким чином, додатковий капітал знадобиться трьом банкам:
Укрексімбанку
,
МТБ
,
Правексу
.
https://www.rbc.ua/rus/news/nbu-nazvav- ... 07463.html
Сенс банк (5,25 млрд грн), Укрексімбанк (4,9 млрд грн) прибуток
Противоречивая информация, им надо увеличить капитал
Proofy
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Додано: Сер 10 січ, 2024 07:49
khmelovski написав: Melanor1 написав:
В Укрсибі можна віддалено відкрити валютну картку чи рахунок?
Що краще для обміну?
нашо воно вам - я вчора у Львові ходив знімати замовлену валюту, прийшов а в касі кажуть валюти немає - не привезли і хз коли привезуть і чи привезуть
Таке може бути,коли є попит,а кошти не після депозиту. Нажаль по роботі на Західну Україну немає відрядженнь, здається по євро проблеми не повинні
sens
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Додано: Сер 10 січ, 2024 12:04
Карусель именно превращается в карусель. Как я ранее и писал для неё надо иметь мин. 10шт. у.е. Следим за межбанком и в нужный момент сразу всю сумму меняем и заводим в разные банки. Для этого есть пару часов, пока планеты построились в ряд. А потом заказываем и снимаем у.е. А просто иметь как раньше 1300у.е и ими в мес.провернуть 20-30 банков уже не получится. И то уже и 10шт. у.е. мало будет. Недавно менял 15 штук и не плохо вложился по банкам.
Игорь Алексеевич
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