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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 554555556557
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 20:47

  Investor_K написав:И что Вы с той валютой делаете?
иногда трачу
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 20:49

  sens написав:- у кого з пятирки у Києві сині,білі та 96?
96 не беру, хотя в теории ими можно скормить тумбу прокредит, 2006 как новые выдал банк Львов (заказ вчера звонок на горячую линию) остальные банки выдавали синие, включая укргаз.

обменка x-change Киев 0968761648 яр.вал 38
в телеге t.me/x_Change_Kiev
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 21:15

  Melanor1 написав:В Укрсибі можна віддалено відкрити валютну картку чи рахунок?
Що краще для обміну?

нашо воно вам - я вчора у Львові ходив знімати замовлену валюту, прийшов а в касі кажуть валюти немає - не привезли і хз коли привезуть і чи привезуть
khmelovski
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 00:16

  10/9/9 написав:Національний банк України оприлюднив звіт про оцінку стійкості 20 банків у 2023 році.

у п’яти банків виявили потребу у додатковому капіталі:
Укрексімбанк, МТБ, Правекс-банк,
Укргазбанк, Сенс Банк.

Укргазбанк та Сенс Банк у грудні збільшили капітал до необхідного рівня.

Таким чином, додатковий капітал знадобиться трьом банкам:
Укрексімбанку,
МТБ,
Правексу.

https://www.rbc.ua/rus/news/nbu-nazvav- ... 07463.html

Сенс банк (5,25 млрд грн), Укрексімбанк (4,9 млрд грн) прибуток
Противоречивая информация, им надо увеличить капитал :?
Proofy
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 07:49

  khmelovski написав:
  Melanor1 написав:В Укрсибі можна віддалено відкрити валютну картку чи рахунок?
Що краще для обміну?

нашо воно вам - я вчора у Львові ходив знімати замовлену валюту, прийшов а в касі кажуть валюти немає - не привезли і хз коли привезуть і чи привезуть

Таке може бути,коли є попит,а кошти не після депозиту. Нажаль по роботі на Західну Україну немає відрядженнь, здається по євро проблеми не повинні
sens
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 12:04

Карусель именно превращается в карусель. Как я ранее и писал для неё надо иметь мин. 10шт. у.е. Следим за межбанком и в нужный момент сразу всю сумму меняем и заводим в разные банки. Для этого есть пару часов, пока планеты построились в ряд. А потом заказываем и снимаем у.е. А просто иметь как раньше 1300у.е и ими в мес.провернуть 20-30 банков уже не получится. И то уже и 10шт. у.е. мало будет. Недавно менял 15 штук и не плохо вложился по банкам.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 12:34

  Игорь Алексеевич написав:Следим за межбанком и в нужный момент сразу всю сумму меняем и заводим в разные банки. Для этого есть пару часов, пока планеты построились в ряд
это работает когда ЧР и мб растут. А когда падают ловить дно занятие неблагодарное. Например, с пятницы ЧР упал на 25 коп и лишь пару банков на 3й день снизили курс продажи. Процессы на ЧР происходят намного быстрее. Этот лаг даёт фору карусельщику когда всё растёт, но работает против него, когда курсы валют падают.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 12:45

  vitaliiangel написав:
  Игорь Алексеевич написав:Следим за межбанком и в нужный момент сразу всю сумму меняем и заводим в разные банки. Для этого есть пару часов, пока планеты построились в ряд
это работает когда ЧР и мб растут. А когда падают ловить дно занятие неблагодарное. Например, с пятницы ЧР упал на 25 коп и лишь пару банков на 3й день снизили курс продажи. Процессы на ЧР происходят намного быстрее. Этот лаг даёт фору карусельщику когда всё растёт, но работает против него, когда курсы валют падают.

Золотые слова
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 13:02

  vitaliiangel написав:
  Игорь Алексеевич написав:Следим за межбанком и в нужный момент сразу всю сумму меняем и заводим в разные банки. Для этого есть пару часов, пока планеты построились в ряд
это работает когда ЧР и мб растут. А когда падают ловить дно занятие неблагодарное. Например, с пятницы ЧР упал на 25 коп и лишь пару банков на 3й день снизили курс продажи. Процессы на ЧР происходят намного быстрее. Этот лаг даёт фору карусельщику когда всё растёт, но работает против него, когда курсы валют падают.


Когда падает сидеть в гривне а лучше всего чтоб гривна была раскидана по 50 тыс по банкам. Согласен надо минимум 10 котлет (10 раз по 50 тыс те поллимона минимум) а еще лучше 15-20 котлет. Учитывая что часть расходится на депо- Альянс 10 дней комин месяц клиринг месяц. Деньги виснут а еще куча банков где нет подвоза надо заказывать ждать и тд.
VLADPn
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 13:02

  vitaliiangel написав:
  Игорь Алексеевич написав:Следим за межбанком и в нужный момент сразу всю сумму меняем и заводим в разные банки. Для этого есть пару часов, пока планеты построились в ряд
это работает когда ЧР и мб растут. А когда падают ловить дно занятие неблагодарное. Например, с пятницы ЧР упал на 25 коп и лишь пару банков на 3й день снизили курс продажи. Процессы на ЧР происходят намного быстрее. Этот лаг даёт фору карусельщику когда всё растёт, но работает против него, когда курсы валют падают.

Необхідно враховувати географію , в цілому так зазвичай. Ще один плюс готівки на руках проти безнал в банку
sens
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Сер 10 січ, 2024 11:13
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