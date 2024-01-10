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Карусель именно превращается в карусель. Как я ранее и писал для неё надо иметь мин. 10шт. у.е. Следим за межбанком и в нужный момент сразу всю сумму меняем и заводим в разные банки. Для этого есть пару часов, пока планеты построились в ряд. А потом заказываем и снимаем у.е. А просто иметь как раньше 1300у.е и ими в мес.провернуть 20-30 банков уже не получится. И то уже и 10шт. у.е. мало будет. Недавно менял 15 штук и не плохо вложился по банкам.
Игорь Алексеевич написав:Следим за межбанком и в нужный момент сразу всю сумму меняем и заводим в разные банки. Для этого есть пару часов, пока планеты построились в ряд
это работает когда ЧР и мб растут. А когда падают ловить дно занятие неблагодарное. Например, с пятницы ЧР упал на 25 коп и лишь пару банков на 3й день снизили курс продажи. Процессы на ЧР происходят намного быстрее. Этот лаг даёт фору карусельщику когда всё растёт, но работает против него, когда курсы валют падают.
Игорь Алексеевич написав:Следим за межбанком и в нужный момент сразу всю сумму меняем и заводим в разные банки. Для этого есть пару часов, пока планеты построились в ряд
это работает когда ЧР и мб растут. А когда падают ловить дно занятие неблагодарное. Например, с пятницы ЧР упал на 25 коп и лишь пару банков на 3й день снизили курс продажи. Процессы на ЧР происходят намного быстрее. Этот лаг даёт фору карусельщику когда всё растёт, но работает против него, когда курсы валют падают.
Игорь Алексеевич написав:Следим за межбанком и в нужный момент сразу всю сумму меняем и заводим в разные банки. Для этого есть пару часов, пока планеты построились в ряд
это работает когда ЧР и мб растут. А когда падают ловить дно занятие неблагодарное. Например, с пятницы ЧР упал на 25 коп и лишь пару банков на 3й день снизили курс продажи. Процессы на ЧР происходят намного быстрее. Этот лаг даёт фору карусельщику когда всё растёт, но работает против него, когда курсы валют падают.
Когда падает сидеть в гривне а лучше всего чтоб гривна была раскидана по 50 тыс по банкам. Согласен надо минимум 10 котлет (10 раз по 50 тыс те поллимона минимум) а еще лучше 15-20 котлет. Учитывая что часть расходится на депо- Альянс 10 дней комин месяц клиринг месяц. Деньги виснут а еще куча банков где нет подвоза надо заказывать ждать и тд.
Игорь Алексеевич написав:Следим за межбанком и в нужный момент сразу всю сумму меняем и заводим в разные банки. Для этого есть пару часов, пока планеты построились в ряд
это работает когда ЧР и мб растут. А когда падают ловить дно занятие неблагодарное. Например, с пятницы ЧР упал на 25 коп и лишь пару банков на 3й день снизили курс продажи. Процессы на ЧР происходят намного быстрее. Этот лаг даёт фору карусельщику когда всё растёт, но работает против него, когда курсы валют падают.
Необхідно враховувати географію , в цілому так зазвичай. Ще один плюс готівки на руках проти безнал в банку