Додано: Сер 10 січ, 2024 12:04

Карусель именно превращается в карусель. Как я ранее и писал для неё надо иметь мин. 10шт. у.е. Следим за межбанком и в нужный момент сразу всю сумму меняем и заводим в разные банки. Для этого есть пару часов, пока планеты построились в ряд. А потом заказываем и снимаем у.е. А просто иметь как раньше 1300у.е и ими в мес.провернуть 20-30 банков уже не получится. И то уже и 10шт. у.е. мало будет. Недавно менял 15 штук и не плохо вложился по банкам.