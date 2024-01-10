это глупо. Угадать в каких банках будет интересный курс невозможно. А закидывать по 50 тыс в каждое гавно ещё и затратно. Можно в моно держать 600 тыс и потом пулять бесплатный р2р но вряд-ли финмон эту тему заценит.
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Додано: Сер 10 січ, 2024 13:58
Додано: Сер 10 січ, 2024 14:07
Со стороны НБУ было бы логично вернуть ограничения в кассы и поднять клуб 50 до клуба 100. Тогда доступность и распределение валюты будет ещё более равномерным и курс обменок снизится.
Додано: Сер 10 січ, 2024 14:26
Игорь Алексеевич Та ну, после наваров лета-осени 2022 года, нынешние 500-600 грн. с пайки, с такими забегами меня не прельщают!
Додано: Сер 10 січ, 2024 14:28
vitaliiangel Согласен, 50 к уже жидковата сумма... Временязатрат меньше, мне как клиенту, интереснее! Учитывая выкидоны с получением валюты в Сенсе и Укргазе...
Додано: Сер 10 січ, 2024 14:49
тоже так думаю
Додано: Сер 10 січ, 2024 14:57
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